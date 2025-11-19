El drama de Ayacucho, sin inauguración y solo seis deportes: Los Bolivarianos 2025 y por qué es un llamado de atención con miras a Lima 2027

Los síntomas que anticipaban el mal momento se iban dando de a pocos: deportes cancelados (escalada, racquetbol, muaythai y básquet), altos gastos de última hora, cambio de sedes de Ayacucho a Lima y hasta la salida de Federico Tong del cargo de presidente del IPD (Sergio Ludeña fue nombrado el pasado jueves como el nuevo presidente).

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

Nos comunicamos con el Comité Organizador de los Bolivarianos, pero aseguraron que primero emitirán un comunicado dando a conocer la situación real del certamen y luego podrán atender a las inquietudes de la prensa.

“Sabemos que el IPD dispuso de que por desabastecimiento y emergencia iniciar procedimientos de compra directa y transfirieron dinero a Odebo para las compras, pero el tesorero de Odebo es alguien del Comité Olímpico Peruano y eso no huele bien”, nos comenta Carlos Neuhaus, recordando que esto ya se vivió en los Bolivarianos del 2013 en Trujillo. Por eso se tomó la decisión de hacer cambios en la alta dirección del deporte nacional.

En Ayacucho el panorama es crítico. La construcción del Estadio de las Américas apenas va en un 22% de ejecución y su nueva fecha proyectada de finalización es al 2026, con un incremento de casi 200% en su presupuesto de obra. Por eso se usarán las instalaciones del Centro de Convenciones Canaán y se usará infraestructura móvil que se tuvo para los Bolivarianos del año pasado, mientras que la Villa Bolivariana sería la Residencia Estudiantil Universitaria de la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

Por eso, una de las decisiones de última hora ha sido cambiar el lugar de la ceremonia de inauguración. Pensada para realizarse en dicho estadio, El Comercio pudo saber que se realizará este sábado en la Fortaleza de Real Felipe en el Callao. Se tiene planeado, eso sí, una ceremonia para el martes 25 en Ayacucho, pero esta la organizaría el Gobierno Regional de Ayacucho.

Esto obligó a cambiar la ruta pensada para la Antorcha Bolivariana, que el último domingo llegó a Lima. Debía viajar por ciudades como Chiclayo, Arequipa, Cusco, Paracas, Ayacucho, pero todas las actividades se cancelaron.

Recorrido de la Antorcha que se canceló.

Desde el IPD apuntan a que el retraso de las obras son responsabilidad del Gobierno Regional de Ayacucho y ya la Contraloría de la República está investigando el tema por los retrasos y los sobrecostos generados en los últimos meses.

Incluso, a mitad de año, el Comité Organizador hizo visitas a sedes como la Universidad de Huamanga y los colegios Nuestra Señora de las Mercedes, San Juan Bosco, Mariscal Cáceres, a los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala, y al Centro de Exposiciones y Convenciones de Ayacucho, y en su momento garantizaron que sí se podrían hacer varias disciplinas en dicha ciudad, según declaraciones del secretario técnico del Comité Organizador de los Juegos Bolivarianos, Juan Falcón. Pero no lograron concretarse.

Así, Ayacucho pasó de pensar en 14 deportes en sus instalaciones a solo seis, cinco de ellas que se realizarán en el Centro de Convenciones (boxeo, karate, taekwondo, kickboxing y wushu) y la sexta en el Cerro Campanayoc (ciclismo cross country). De hecho, se pensaba que el futsal y el vóley se realice en la Ciudad de las Iglesias, pero estas desistieron y se realizará en la capital. Mientras que el tiro con arco pasó del Estadio Las Américas a Complejo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo.

Actividades

Pese a toda la problemática, los Juegos abrirán fuego este fin de semana. El viernes se iniciarán las actividades deportivas con las pruebas de ESports, que se realizarán en el Coliseo Dibós. Las disciplinas que entrarán en juego son las de Dota 2, eFootball y Mobile Legends: Bang Bang. También este viernes inician las llaves del hockey en el Complejo de Villa María del Triunfo.

El viernes inician los Bolivarianos.

Los Bolivarianos se van a realizar de todas maneras. Quizás no sean cómo se esperaba, pero todo está hecho para que se los deportistas tengan acción. “Todos los comités olímpicos ya confirmaron su presencia. Por tanto, no peligran y se desarrollarán bien”, asegura a El Comercio Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano.

Serán 17 países los que tendrán presencia en los Bolivarianos. A los siete miembros de la Odebo (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú) se han sumado países invitados como Uruguay, Guatemala, El Salvador, Curazao, entre otros.

Hoy llega a Lima la comitiva de la Odebo con el presidente Baltazar Medina al mando. Ellos buscarán las respuestas necesarias respecto a lo que se verá desde este sábado en los Bolivarianos. Esperemos que al menos salgan unos Juegos dignos.

Lo que viene para Lima 2027

Para Carlos Neuhaus, esta es una consecuencia de la errada decisión que se tomó a inicios de año cuando de disolvió el Proyecto Legado, por lo que preocupa lo que pueda pasar en la organización de Lima 2027, también al mando del IPD.

“El contrato firmado contempla que se debe crear una entidad independiente para la gestión de los Panamericanos, pero aún no se ha hecho”, asegura Neuhaus, quien espera que la nueva gestión de Sergio Ludeña entienda el mensaje que está dejando los Bolivarianos y tome cartas en el asunto.

Panam Sports garantizó la realización de los Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027 pese a la crisis política que se vivía en el país hace unos meses. Ahora, la crisis es en la dirigencia deportiva y los altos directivos están atentos a lo que pase en la capital peruana.

Cambios en Ayacucho

Estadio Las Américas

Ceremonia de inauguración - Pasó al Callao

Tiro con Arco - Pasó a Villa María

Centro de Convenciones

Básquet 3x3 – cancelado (falta de quorum)

Vóley Sala – pasó a Lima

Taekwondo – se mantiene

Futsal – pasó a Lima

Wushu – se mantiene

Muaythai – cancelado

Boxeo – se mantiene

Kickboxing – se mantiene

Karate - Pasaría de Pachacamac a Ayacucho

Cerro Campanayoc

Ciclismo – se mantiene

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.