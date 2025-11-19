Christian Cruz Valdivia
El drama de Ayacucho, sin inauguración y solo seis deportes: Los Bolivarianos 2025 y por qué es un llamado de atención con miras a Lima 2027
El drama de Ayacucho, sin inauguración y solo seis deportes: Los Bolivarianos 2025 y por qué es un llamado de atención con miras a Lima 2027

El deporte peruano parece sobrevivir a la exigencia. Lo padecen los deportistas con los limitados presupuestos y ahora lo sufre el país como organizador de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2027. Este sábado debe inaugurarse este certamen, pero a falta de cuatro días, el panorama no es el mejor. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el encargado de darle vida a este certamen, de la mano de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), pero todo se está haciendo ya sobre la marcha.

