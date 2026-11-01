El Team Perú continuó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con 15 deportistas nacionales compitiendo en 11 disciplinas. La delegación recibió el respaldo de sus autoridades.

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, acompañó a los representantes nacionales y destacó la experiencia de enfrentar a destacados atletas internacionales. La barra peruana también alentó en tenis de mesa y judo.

En judo, Yesús Perea alcanzó el séptimo puesto en la categoría masculina de menos de 66 kilogramos, resultado que le permitió conseguir un diploma olímpico tras competir con determinación durante el torneo.

Por su parte, el remero Teo Rubio terminó en la posición 18 de la prueba individual masculina de velocidad costera, con un tiempo de 2:51.69. Quedó cerca de avanzar entre los mejores dieciséis.

En tenis de mesa, Samuel Duffoo consiguió una victoria frente al costarricense Lobo Díaz durante la fase de grupos. Natzumi Aquije también compitió en la categoría femenina, representando al país en la misma disciplina.

La delegación peruana reúne talentos de atletismo, ciclismo, esgrima, judo, lucha, natación, remo, skateboarding, taekwondo, tenis de mesa y vela. Los jóvenes continúan sumando experiencia en Dakar, con respaldo del Comité Olímpico Peruano.