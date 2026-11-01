Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Por Redacción EC

El Team Perú continuó su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, con 15 deportistas nacionales compitiendo en 11 disciplinas. La delegación recibió el respaldo de sus autoridades.

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