Daniella Fernández, periodista de Movistar Deportes, acusó machismo en el canal a través de un live en TikTok tras ser separada de la transmisión de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.

La destacada periodista deportiva calificó de injusta la decisión del canal y reprobó el machismo.

“El machismo existe y Movistar es machista. Cuando se lo dije a la cabeza del canal se molestó y creo que desde ahí han empezado a tomar sus represarías. Lamentablemente, no te responden y te mandan a una persona a decirte los mensajes”, indicó.

“Esas personas que construyeron el canal con tanto amor ya no están. No me han botado, pero me han sacado de la transmisión de los Juegos Panamericanos sin ninguna razón o motivo. Estoy muy triste de verdad, pero la maldad da vueltas gente”, lamentó.

Asimismo, cuestionó a las cabezas del canal y el ‘tema humano’ dentro del mismo.

“Sentí que era mi casa, pero el tema humano se perdió hace buen tiempo. Es difícil ser mujer en un mundo de hombres en el periodismo deportivo. Duele muchísimo el machismo”.

Qué pasó con Daniella Fernandez de Movistar??? pic.twitter.com/U619Z2JFMS — Morenacherry (@Morena_cherry) August 14, 2025

