“Representar al país de su madre lo llena de orgullo”: Renzo Fukuda, el estudiante de Stanford que defiende al Perú y ganó un oro en los Panamericanos Junior

Renzo Fukuda Furukawa tiene 18 años y nació en San Francisco. De madre peruana, sintió en la sangre el representar a nuestro país y el año pasado, en el Sudamericano que se realizó en la Videna, defendió la Bicolor por primera vez, y ganó el oro.

Ayer fue una nueva jornada de gloria para Renzo, ya que ganó la medalla de oro en esgrima, modalidad florete, de forma invicta. En semifinales venció al estadounidense Jayden Hooshi, hoy número 11 del ránking mundial.

Renzo Fukuda con la presea dorada en la premiación. (Foto: Team Perú)

Fukuda ganó sus cinco duelos de la fase de grupos con autoridad para clasificar como líder de la llave. Luego resolvió los octavos y cuartos de final sin problemas, hasta el dramático duelo de ‘semis’ ante Hooshi, a quien volvía a enfrentar. En el primer asalto caía por 11-7 y emparejó en el segundo, aunque en un momento el marcador estuvo 14-14 y ganaba el que llegaba primero a 15. Felizmente, el último toque fue para el peruano, y así se metió en la final.

Ya en la definición, pese a que se le notaba el cansancio y una pequeña fatiga por el desgaste del exigente partido anterior, superó al guatemalteco Cristian Porras para colgarse el oro.

Camino al oro Grupos

5-3 F. Marchetti (ARG)

5-1 E. Yelpo (URU)

5-3 S. García (PUR)

5-2 J. Hooshi (EE.UU.)

5-0 A. Álvarez (DOM) Octavos

15-3 W. Yelpo (URU) Cuartos

15-3 D. Galicia (MEX) Semifinales

15-14 J. Hooshi (EE.UU.) Final

15-6 C. Porras (GUA)

“Esta medalla es para todo el Perú”, aseguró Renzo en su español poco fluido. Él radica en Estados Unidos, donde representa a la Universidad de Stanford, y en el Perú al Club Terrazas. Incluso ya fue citado a un mundial por Estados Unidos, pero ya desde hace un año viste los colores blanquirrojos y desde inicios de este año es deportista de alto rendimiento, con apoyo del Programa de Apoyo al Deportista del IPD.

Ya en el 2022 su hermano Alessio Fukuda representó al Perú en los Juegos Suramericanos de la Juventus. Renzo le siguió los pasos gracias al vínculo que se formó entre la madre de los deportistas y la Federación Peruana de Esgrima.

“Está disfrutando el momento. Se siente muy feliz, representar al país de su madre lo llena de orgullo”, nos cuenta desde Asunción César Bru, entrenador de la selección peruana de esgrima. Por la noche lo agasajaron con una cena en el lugar donde concentra el Team Perú.

César nos comenta que se conoció de la sangre peruana de Alessio y de Renzo, tanto la madre como la Federación llegaron a un entendimiento para representar a Perú, pese a que Renzo ya había sido convocado por la selección estadounidense. “La familia ha decidido por completo representar al Perú, aunque tiene potencial para representar a Estados Unidos, ellos decidieron estar con el Perú”, asegura, pese a que estudian y radican en el Perú.

Renzo a sus 18 años (cumple 19 en octubre), estudia en la Universidad de Stanford la carrera de Computer Science, y juega en la primera división de esgrima con el club Stanford Cardinal. Pese a su vida norteamericana, hablas castellano, entiende las indicaciones, aunque comunicarse fluidamente en el idioma de su madre le cuesta un poco.

Renzo nació en Estados Unidos, pero se siente bien peruano. (Foto: Team Perú)

Ahora vienen más torneo con Perú. En setiembre disputará el Sudamericano de Mayores en Medellín y luego se le podrá ver en Lima, ya que se realizará en la Videna el campeonato precadete, cadete y junior de esgrima. Será momento de ver la mejor que tiene este deporte en el Perú en los últimos años gracias al trabajo de la federación. “Estamos peleando los primeros puestos en categorías inferiores con un grande como es Brasil en Sudamérica. Es lo que se quiere, hacer una buena base para tener una buena generación de relevos”, concluye el entrenador Bru.

Así, ayer finalizó el calendario de la esgrima en estos Panamericanos Junior y Perú ganó el medallero de este deporte con tres preseas: la de oro de Fukuda y las de bronce logradas ayer por María Karina Galindo y el domingo por Lukas Eichhorn, ambos en sable individual.

María logró la medalla de bronce en sable. (Foto: Team Perú)

María Karina se mostró muy emocionada, ya que a sus 16 años ganó su primera medalla para el Perú y lo celebró entre lágrimas.

**

