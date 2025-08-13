Christian Cruz Valdivia
Christian Cruz Valdivia

Escucha la noticia

00:0000:00
“Representar al país de su madre lo llena de orgullo”: Renzo Fukuda, el estudiante de Stanford que defiende al Perú y ganó un oro en los Panamericanos Junior
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
“Representar al país de su madre lo llena de orgullo”: Renzo Fukuda, el estudiante de Stanford que defiende al Perú y ganó un oro en los Panamericanos Junior

“Representar al país de su madre lo llena de orgullo”: Renzo Fukuda, el estudiante de Stanford que defiende al Perú y ganó un oro en los Panamericanos Junior

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

No perdió ningún combate y cuando estuvo contra la pared, supo sobreponerse, no abrumarse y salir victorioso. Con convicción y contundencia, el joven peruano Renzo Fukuda logró la primera medalla de oro para el Perú en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Christian Cruz Valdivia Periodista de Deporte Total de El Comercio desde el 2009. Más de quince años en el diario con coberturas como Juegos Olímpicos Tokio 2020, Panamericanos 2019, el Rally Dakar, Eliminatorias. En Web seguimos París 2024, con coberturas en vivo y streaming. Coberturas de Polideportivo (surf, tenis, automovilismo, atletismo, Vóley, etc)

TAGS