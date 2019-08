Juegos Parapanamericanos: Se proyectará documental sobre equipo peruano de rugby en silla de ruedas

Mañana se inaugura el 23 Festival de Cine de Lima PUCP, pero hoy se adelantará su tradicional Muestra Itinerante, con la exhibición de películas que no están en competencia. La novedad este 2019 es que se proyectarán películas relacionadas al deporte a manera de acompañar el cierre de los Juegos Panamericanos y como antesala de los Juegos Parapanamericanos.

​

"Rodar contra todo", la historia de la primera selección de rugby sobre ruedas, se presentará esta noche (7:00 p.m.) en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Atención que el ingreso será libre.

¡#EscápateAlFestival que vienen #9Días de funciones imperdibles! No dejes de ver la programación de nuestras #MUESTRAS #23FCL.

Descubre ello y mucho más en https://t.co/gSC7v5genh pic.twitter.com/EYvWDYK32C — Festival de Cine (@festivaldelima) August 5, 2019

La cinta, dirigida por Mariela Vega, narra la historia de "Los Tumis", el primer equipo peruano de rugby en silla de ruedas (formado el 2012), que competirá en los próximos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.



Con una filmación que duró más de dos años, la directora trata de enfocarse en los avances de este aguerrido cuadro formado por mujeres y hombres, que ya ha tenido algunas experiencias internacionales.



Con el objetivo de establecer la formación de públicos, la Muestra Itinerante del 23 Festival de Cine de Lima PUCP, este año proyectará 280 películas entre Lima y 13 ciudades del interior. En total serán 40 espacios de proyección en la capital y 25 en regiones.

"Siguiendo a Kina", de Sonia Goldenberg, será otra de las cintas que se proyectará en la Muestra Itinerante del Festival de Cine. (Foto: Difusión).

También habrá funciones en sedes especiales como el penal Sarita Colonia donde se proyectará el film: “Yo no me llamo Ruben Blades”, sobre el afamado cantor salsero, además habrá una muestra musical de los internos.



-Otras películas sobre deportes-

La selección de la Muestra Itinerante también incluye la siguiente lista de películas que tienen al deporte como eje central.



Fuera de juego: Una chica vestida de hombre es detenida antes de entrar en un estadio de fútbol. Encerrada con otras mujeres que intentaron colarse en el campo, deberán seguir el partido a

través de los comentarios de un soldado que no tiene ni idea de fútbol. En Irán, son muchas las mujeres apasionadas por el fútbol, pero les está prohibido ir a los partidos. Esta comedia, que toma

como pretexto la pasión por el fútbol, reivindica los derechos de las mujeres iraníes.

¿Listo para dejar la rutina de lado? 😉#EscápateAlFestival 🏃‍♀️🏃‍♂️ del 9 al 17 de agosto y vive #9Días en el #23FCL con más de 130 películas latinoamericanas y del mundo sin clichés. pic.twitter.com/gdzn3hsXxC — Festival de Cine (@festivaldelima) July 24, 2019

Siguiendo a Kina: Inspiradas en Kina Malpartida, la primera campeona mundial de boxeo femenino del Perú, dos jóvenes de los lugares más pobres del país luchan con enormes obstáculos por cumplir el mismo sueño: boxear y convertirse en campeonas. Este documental narra la historia de Alicia y Anita, dos muchachas que pese a las dificultades se abren paso en el duro mundo del boxeo. Una historia de pasión y perseverancia.



Campeones: Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día, en medio de una crisis personal, entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo

que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida.



Irma: Una joven afrocolombiana es perseguida, como en una pesadilla, por la sombra de su extinto padre boxeador. La madre de Irma intenta alejarla del boxeo, con la convicción de que salvará su vida.



Para ver la programación completa de la Muestra Itinerante hacer clic en este enlace.