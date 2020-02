Sporting Cristal logró la hazaña en las semifinales de la Copa Libertadores de 1997. Ante Racing en Avellaneda cayó 3-2, pero en Lima venció 4-1. Julinho fue parte de aquella gesta épica y hoy repasa las opciones del cuadro celeste luego de haber perdido 4-0 ante Barcelona en Ecuador. Contrario a lo que hacía en el campo de juego, no se apresura a calificar el planteamiento de Barreto como desastroso; sino, más bien, lleva su idea pegada a la banda y manda el centro diciendo que se debe cambiar de mentalidad.

—En Guayaquil ante Barcelona todo el equipo de Cristal tuvo un pésimo día...

Todo el mundo tiene un plan de trabajo. A veces sale y a veces no sale. Cristal hizo una planificación del partido contra Barcelona que no le salió. Mezclándolo con un mal día de Cristal, mal día de algunos jugadores... es la receta para la catástrofe. Pero eso no significa que está eliminado.

—¿Estás convencido de que todavía tiene opciones?

Cristal tiene una idea de juego, un modelo de juego y buenos jugadores. Lo mismo que pasó con Cristal en Ecuador puede pasar con Barcelona acá. No es fácil meter cuatro goles, pero nada está dicho en el fútbol. Nosotros perdimos 3-2 contra Racing y nadie nos creía; le metimos cuatro acá. Mientras haya vida, hay esperanza.

—¿Repetirías el once y el sistema?

Yo lo cambiaría. Cambiaría el sistema. Pondría un equipo más ofensivo. La historia de Cristal en Ecuador fue para aguantar un resultado. Acá tiene que buscar cuatro goles. Cristal jugó con mucha gente en defensa, y eso no significa que vas a defender bien. Yo cambiaría la propuesta, la mentalidad de los jugadores. Cristal tiene que salir a presionar. Cristal no puede salir a esperar.





—Mencionas dos puntos que son trabajo del entrenador: propuesta y mentalidad. ¿Cómo hacerlo con un entrenador joven en tan poco tiempo y un 4-0 en contra?

Ahí tiene que entrar la capacidad del entrenador y convencer al jugador de lo que es capaz. Barreto tiene que convencer al equipo. Tiene que creer en él y hacer entender al equipo su propuesta. Es una dura tarea que se respalda con jugadores con experiencia mezclado con jugadores que tengan vértigo e intensidad.

—Ahora hablemos de la imagen de Manuel Barreto gritando y arengando al borde del campo. ¿Eso ayuda al futbolista?

Cuenta. El técnico siempre tiene que estar motivando y gritando. Es necesario. Pero cuando la hinchada grita, no se escucha nada. El jugador no se da cuenta. Como futbolista prefiero a un entrenador que está gritando y empujando, a uno que esté sentado, mirando. Es necesario hacer lo que hizo Barreto.

—¿Qué tendría que hacer Barreto para revertir el resultado?

Hacer entender a los jugadores que solo hay una forma: intensidad de juego, voluntad y corazón. El espíritu existe en el fútbol. Si todos tienen la misma voluntad y el mismo espíritu. Para ese día hay que llegar a la perfección del fútbol.

Omar Merlo marcando a Jonatan Alvez durante el duelo entre Sporting Cristal vs. Barcelona de Guayaquil por la Libertadores. (Foto: AFP)

—¿Se puede romper un grupo tras un resultado como el de Guayaquil?

Sí, sí, sin duda. Esos son los resultados que rompen grupos. Se pierde credibilidad en el entrenador, en el equipo. Sí. Esas son las clases de resultado que sacan entrenador. Pero ahí está la capacidad del entrenador para no romperse.

—Diego Rebagliati, exdirectivo de Cristal, comentó que el planteamiento de Barreto fue desastroso...

Yo no pienso así.

—¿Por qué?

Porque yo respeto a los entrenadores. Y respeto a Manuel y sé la calidad de entrenador que es. Él trabajó en las menores de Cristal durante seis años. Yo creo, sí, que planteó algo que no le salió. Tú no puedes haber trabajado años en el club y conocer el modelo de juego, y después decir que fue un planteamiento desastroso. Hay días que son así, uno plantea una idea y la idea no te sale. Pasa con grandes entrenadores. Cristal está atravesando un gran proceso de cambio, y todos los equipos que pasan procesos de cambios sufren.

—Pero eso te cuesta resultados...

Y va a costar, hay que tener mucha paciencia con Cristal en los próximos tres años. Pero pasando ese tiempo vamos a tener muy buenos resultados. No crucifiquemos a Barreto y a los jugadores. Es parte del proceso y de los cambios en el club. 

