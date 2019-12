La velada, celebrada en el “Talking Stick Resort Arena” de Phoenix (Arizona), tenía como combate estelar al duelo entre los dos excampeones que intentaban recuperar nombre para volver a la elite del boxeo mundial. Pero, de nuevo, la polémica estuvo presente con Chávez Jr. El combate concluyó abruptamente cuando decidió no seguir boxeando al concluir el quinto asalto.

Cuando el peleador mexicano tomó la decisión de no seguir peleando, los asistentes, aproximadamente 10.000 espectadores que hasta entonces le habían dado su apoyo, lo abuchearon y todo tipo de objetos y basura al cuadrilátero. Mientras, sentado en la zona de la primera fila del cuadrilátero, su padre Julio César Chávez Sr. un legendario miembro del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, observaba con preocupación las acciones de su hijo.

Julio César Chávez Jr. explica su abandono

Julio César Chávez Jr. explicó su abandono en la pelea ante Daniel Jacobs [21/12/2019]

Ya en la clínica, con la bata médica y un parche en la nariz, Julio César Chávez Jr. se pronunció a través de su cuenta de Instagram. En las redes sociales de las fotos, el púgil de Culiacán realizó un video en el que explicó su abandono al término del quinto round de su pelea ante Daniel Jacobs.

“(Jacobs) es un peleador muy marrullero, pero creo que no se vale que me haya cortado con un codazo, no siento que me haya ganado boxeando, la pelea iba muy pareja, pienso que iba arribar de las tarjetas, pero no podía respirar, no podía continuar peleando”, declaró.

El Jr. continuó con su versión de los hechos y se presentó muy firme sobre el desarrollo del combate. “En ningún momento sentí que él me venciera boxisticamente, simplemente es que metía muchos los antebrazos, me pegó un codazo, abrió 10 puntos”, dijo.

“Fueron puros codazos, el antebrazo. Estaba tragando mucha sangre, no podía respirar. Todo está bien y vamos saliendo del hospital. En seis semanas empezar a prepararnos para lo que viene”, aseguró.

Chávez Jr., de 33 años, con foja de 51-4-1, y 33 nocáuts, tuvo un momento de combatividad en el quinto episodio, pero se vio superado por Jacobs, quien le provocó un corte al mexicano en el ojo izquierdo y hemorragia nasal.