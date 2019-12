Julio César Chávez Jr. se presentó para la pelea contra Daniel Jacobs con un exótico look. El boxeador mexicano salió al ring del Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona con un extraño color de cabello. Rápidamente la imagen se volvió viral y la pregunta de la tonalidad de la cabeza del azteca la más realizada.

Entre unos tonos platinos y con un azul fuerte al centro, como si fuera el mar entre dos orillas, el cabello de Julio César Chávez Jr. no era nada parecido a algo anteriormente visto. El look del azteca no menguó su poderío y performance en su lucha ante el estadounidense Daniel Jacobs.

Julio César Chávez Jr. de 33 años es un boxeador mexicano que ha sido campeón del mundo en algunas divisiones; pero, sin el brillo que tuvo su padre: la leyenda mexicano Julio César Chávez. Ahora mismo combate contra la rigurosidad del entrenamiento y contra las frases que dicen que su carrera está terminada.