Julio César Toresani y su famosa pelea con Diego Armando Maradona

La lamentable noticia de la mañana de este lunes sobre el fallecimiento del ex futbolista y entrenador argentino, Julio César Toresani, nos hace rememorar, entre otros hechos, la histórica pelea que tuvo con Diego Maradona en 1995. En ese entonces, el ‘10’ regresaba a la Bombonera para vestir la camiseta de Boca Juniors, nuevamente, y no imaginó que el ‘Huevo’ Toresani iba a desencadenar lo que es hasta hoy una de las peleas más recapituladas en el fútbol argentino.

Tras una fuerte jugada acontecida en el encuentro entre Boca y Colón, Toresani protestó a Maradona -que estaba en el suelo- y el partido comenzó a calentarse, tanto así que el árbitro Francisco Lamolina no perdonó y decidió sancionar con tarjeta amarilla a ambos, aunque el ‘Huevo’ ya tenía una y fue expulsado del campo.

El cruce de palabras entre Toresani y Maradona. (Video: Youtube)

"A mí, Maradona me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo. Yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa", indicó Toresani al final del encuentro que culminó 1-0 a favor del xeneize. De esta manera, la respuesta del ‘10’ no tardó en llegar siempre con el ingenio que caracteriza al ‘Pelusa’.



“A ese muchacho Toresani, que no existe, le digo que vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Que venga y vamos a ver si me dura 30 segundos”, replicó Maradona, quien estaba de fiesta por su retorno a Boca. Esas palabras quedaron grabadas en la historia del fútbol argentino y marcó un antes y un después para Julio César Toresani.

LO PASADO, PASADO

La vida en el fútbol da muchas vueltas. Por ello, Toresani vistió la camiseta de Boca poco tiempo después de la pelea con Maradona y llegó a compartir el vestuario con el ‘10’. Incluso, el ‘Huevo’ estuvo presente en el último partido oficial de Diego el 25 de octubre de 1997.



Así, 16 años después de aquella particular contienda, Toresani recordó la situación en el programa "De caño vale doble" de la radio Cooperativa . Además, el ‘Huevo’ también explicó su relación con Maradona cuando coincidieron en el mismo plantel.



"Cuando fui a Boca él no estaba más. Cuando volvió al mes yo estaba ansioso porque no sabía cómo iba a reaccionar. Los muchachos del plantel me cargaban. Me decían que cuando venga Diego me iba a sopapear. Los que más fichas metían eran el ‘Manteca’ Martínez, Gabriel Cedrés y Néstor Fabbri, que decían 'cuando venga el petiso te mata'. Pero cuando apareció Diego no pasó nada. Lo pasado, pisado”, contó.