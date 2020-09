La temporada 2020/21 de la Premier League levanta el telón este sábado con duelos muy atractivos, entre ellos, el Liverpool vs. Leeds United. En la previa del duelo entre ‘Reds’ y ‘Whites’, el técnico Jürgen Klopp elogió a su nuevo rival desde el banquillo, Marcelo Bielsa.

“Le admiro (a Marcelo Bielsa), aunque nunca le he llegado a conocer del todo. He visto a sus equipos jugar, pero el resto de cosas que he escuchado sobre él ha sido en los periódicos y tal”, dijo Klopp en la rueda de prensa.

El cruce aparte entre Klopp y Bielsa acaparará mucha atención este sábado. Con su estilo ‘heavy-metal’, el entrenador campeón de la Premier League medirá fuerzas ante la 'loca’ filosofía de juego que plantea el técnico recién ascendido.

“Me gusta incluso sin conocerlo. Es probablemente el entrenador que más duro trabaja. Todos nos esforzamos mucho, pero creo que nadie puede competir con él en ese área. Por ejemplo, cuando piensas en el análisis y los datos que sacó cuando el partido del Derby Count... Nosotros tenemos mucha información sobre los rivales, pero no creo que a ese nivel”, reflexionó Klopp.

“Tengo muchas ganas de conocerlo. Es una inspiración para todos los entrenadores por lo que está haciendo. Tiene una idea, se apega a ella, no la suelta y acaba teniendo éxito. Eso le hace un personaje muy interesante en este negocio”, sentenció el técnico alemán.

Con información de EFE

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

España: el testimonio del periodista que entrevistó a Lionel Messi en Barcelona | VIDEO