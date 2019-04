Juventus vs. Ajax: fecha, horario y canales del partido por ida de cuartos de final de Champions League

Parece que el Barcelona y la Juventus deberán cumplir con meros formalismos para asegurar el título en sus respectivas ligas nacionales. Así, ambos conjuntos pueden concentrarse en la Champions League 2018-2019 y en sus duelos ante Manchester United y Ajax, respectivamente.

A qué hora se juega, en qué canal televisan y dónde y cómo ver en directo online el partido entre Juventus vs. Ajax por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2018-2019.

El partido de Juventus vs. Ajax se realizará este miércoles 10 de abril del 2019 en Amsterdam Arena. El cotejo está programado para disputarse a las 2:00 pm. (Hora peruana) y es válido por la ida de los cuartos de final de la Champions 2018-2019.



Juventus vs. Ajax: día, hora y canal del duelo por ida de los cuartos de final de la Champions League. (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

Juventus vs. Ajax: Cristiano Ronaldo en duda

Juventus confía en que Cristiano Ronaldo pueda jugar al menos algunos minutos el miércoles, tras lastimarse un músculo del muslo derecho el mes pasado, con la selección portuguesa.

El delantero participó el domingo en un entrenamiento, pero Juventus correrá riesgos con el astro que marcó tres goles en la vuelta de los octavos de final ante el Atlético Madrid, el mes pasado.

Juventus vs. Ajax: Cristiano Ronaldo en duda. (Foto: AFP)

Moise Kean está listo para afrontar el desafío. El delantero de 19 años ha marcado cinco goles en sus últimos cinco cotejos con el club y con la selección de Italia.

Juventus está a una victoria de ampliar su récord con ocho títulos consecutivos de la Serie A. El Ajax tiene ventaja apenas por diferencia de goles sobre el PSV Eindhoven, en la puja por el cetro de la Eredivisie.

¿Dónde y cuándo ver Juventus vs. Ajax por Champions League? Esta es la guía internacional con los horarios y canales de televisión que transmitirán en vivo, online y en directo la ida de cuartos de final de la Champions League 2018-2019. En España el partido se podrá observar el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas.



En España, Juventus vs. Ajax será televisado en vivo, en directo y online el miércoles 10 de abril a las 21:00 horas por los canales Movistar Liga de Campeones 1 (canal 51) y Movistar+.



Juventus vs. Ajax: horarios en el mundo

Juventus vs. Ajax: horarios en el mundo. (Foto: twitter)

Argentina - 16:00 pm.

Bolivia - 15:00 pm.

Brasil - 16:00 pm.

Canadá - 15:00 pm.

Chile - 15:00 pm.

Colombia - 14:00 pm.

Costa Rica - 13:00 pm.

Cuba - 15:00 pm.

Ecuador - 14:00 pm.

El Salvador - 13:00 pm.

Estados Unidos - 15:00 pm.

Guatemala - 13:00 pm.

Honduras - 13:00 pm.

México - 14:00 pm.

Nicaragua - 13:00 pm.

Panamá - 14:00 pm.

Paraguay - 15:00 pm.

Perú - 14:00 pm.

Puerto Rico - 15:00 pm.

República Dominicana - 15:00 pm.

Uruguay - 16:00 pm.

Venezuela - 15:00 pm.

Juventus vs. Ajax: canales de transmisión

Juventus vs. Ajax: canales de transmisión. (Foto: Internet)

Argentina - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia - Optus Sport

Austria - DAZN

Bélgica - Proximus 11+, Club RTL

Bolivia - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil - TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, Esporte Interativo

Camerún - SuperSport 6 Africa

Canadá - DAZN

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China - CCTV 5+ VIP

Colombia - ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Costa Rica - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Croacia - Planet Sport 1

Chipre - Cytavision Live, Cytavision Sports 2

República Checa - O2 TV

Dinamarca - Viaplay Denmark, TV3 Sport

República Dominicana - Flow Sports 2, ESPN Norte, ESPN Play Norte

Ecuador - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Egipto - beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 12

El Salvador - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Francia - RMC Sport 2, RMC Sport en direct

Alemania - DAZN

Ghana - SuperSport 6 Africa

Grecia - Cosmote Sport 1 HD

Guatemala - ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Islandia - Stöð 2 Sport

India - Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Irán - beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Iraq - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12

Italia - RAI Uno, Sky Calcio 2, RAI Play, SKY Go Italia, Sky Sport Uno

Jamaica - Flow Sports 2, Flow Sports App

Japón - DAZN

Corea del Sur - SPOTV+, SPOTV ON 2

México - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Monaco - RMC Sport 2

Marruecos - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12

Países Bajos - Veronica TV, Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda - Sky Sport 2 NZ, SKY Go NZ

Nicaragua - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Noruega - TV2 Sport , TV2 Sumo

Panamá - Flow Sports 2, ESPN Norte, Flow Sports App

Paraguay - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Filipinas - Goal.com

Polonia - Polsat Sport Premium 2, IPLA

Portugal - Eleven Sports 1 Portugal

Rumania - Telekom Sport 2 Romania, Look Sport

Rusia - НТВ+ Спорт Онлайн, Матч! Футбол 1

Arabia Saudita - beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 12

Senegal - SuperSport 6 Africa

Eslovaquia - Orange Sport 2

Eslovenia - SportKlub 1 Slovenia

España - Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

Suecia - TV6 Sweden, Viaplay Sweden, Viasat Fotboll Sweden

Suiza - TeleClub Sport Live, Teleclub Sport 2 / Sky Sport 2

Trinidad y Tobago - Flow Sports App, Flow Sports 2

Ucrania - OLL.tv, Futbol 1

Reino Unido - BT Sport 3, BT Sport Live

Estados Unidos - Galavision, B/R Live, Univision Deportes En Vivo

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina



Juventus vs. Ajax: holandeses por el triunfo

El mediocampista Frenkie de Jong, quien se unirá al Barcelona la próxima temporada, fue sustituido como medida de precaución durante el triunfo del Ajax por 4-1 sobre el Willem II tilburg el sábado. De Jong se lastimó un tobillo.

“Queremos mostrar a Europa que valemos la pena”, comentó De Jong. “Pienso que lo hemos hecho ya, pero queremos confirmarlo”, concluyó el jugador del Ajax previo al duelo ante la Juventus por la Champions League 2018-2019.



Ajax conquistó la Champions League en 1995 y fue vencido en la final del año siguiente. El club de Ámsterdam no disputaba los cuartos de final desde 2003, cuando cayó ante el Milan, y tuvo que disputar la fase eliminatoria del certamen en julio pasado.

Juventus vs. Ajax: todos los rezos de Allegri para Cristiano

Juventus vs. Ajax: Allegri por la gloria

El portugués Cristiano Ronaldo está ultimando su recuperación tras su lesión muscular y participó parcialmente este lunes en la sesión de entrenamiento del Juventus, por lo que apunta a la lista de su equipo para medirse el miércoles con el Ajax en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Cristiano se perdió los últimos tres partidos ligueros del Juventus por una lesión en los flexores del muslo derecho sufrida hace dos semanas con su selección y realizó en los últimas días un trabajo especializado para llegar a la cita con el Ajax.

El técnico Massimiliano Allegri comunicará este martes la lista de convocados para el cruce de Amsterdam y todo apunta a que Cristiano estará presente, según adelantan los medios locales.

El luso anotó cuatro goles este año en la Champions League, uno al Manchester United y tres decisivos al Atlético Madrid en la vuelta de los octavos de final, vitales para remontar con un 3-0 el 2-0 adverso de la ida.

Juventus vs. Ajax: Cristiano vs. Tagliafico

Juventus vs. Ajax: Cristiano vs. Tagliafico. (Foto: Champions League)

El árbitro español Carlos Del Cerro Grande impartirá justicia en el duelo entre Ajax vs. Juventus, válido por la ida de los cuartos de final de la Champions League 2018-2019.

La UEFA también anunció que al lado del madrileño Carlos Del Cerro Grande, en el duelo de cuartos entre Ajax de Amsterdam y Juventus de Turín, estarán el canario Alejandro Hernández Hernández frente del VAR, acompañado del valenciano Juan Martínez Munuera como asistente.



Juventus vs. Ajax: alineaciones probables

Ajax: Onana, Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico, Schone, De Jong, Van de Beek, Ziyech, Tadic y Neres.



Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Dybala, Cristiano Ronaldo y Mandzukic.