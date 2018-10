Juventus vs. Manchester United: Cristiano Ronaldo y su regreso a Old Trafford tras cinco años | VIDEO El delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo fue el centro de atención este lunes cuando su equipo visitó las instalaciones donde jugará ante el Manchester United: Old Trafford

- / - La felicidad de volver a Old Trafford se evidenció en Cristiano. (Reuters) - / - Cristiano Ronaldo volvió a Old Trafford y viivió un momento nostálgico. (AFP) - / - Old Trafford abrió sus puertas para el plantel de Juventus. (Reuters) - / - Con Cristiano Ronaldo, Juventus visita a Manchester United este martes. (Reuters) - / - El crack portugués se robó las miradas en su regreso a Inglaterra. (Reuters) - / - Cristiano Ronaldo volvió a Manchester después de cinco años. (Reuters) - / - La última vez que Cristiano Ronaldo visitó a Manchester United, ganó. (Reuters) - / -