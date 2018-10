Juventus vs. Manchester United: cuadro italiano perdió letal delantero para duelo por Champions League

El vital delantero no viajó con el plantel a Inglaterra producto de un esguince de tobillo en el entrenamiento de este lunes de cara al cotejo entre Juventus y Manchester United en Old Trafford por Champions League

Juventus vs. Manchester United: cuadro italiano perdió letal delantero para duelo por Champions League. (Foto:AFP) Manchester United vs. Juventus: Mario Mandzukic no jugará por Champions League por una lesión de última hora. (Reuters)