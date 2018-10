Kasper Schmeichel escribió una sentida carta a Vichai Srivaddhanaprabha, dueño del Leicester City, tras confirmarse su deceso en el trágico accidente aéreo registrado el último sábado.

El portero danés fue uno de los testigos del terrible hecho en la noche del último sábado, el mismo que se dio en el estacionamiento del King Power Stadium

A continuación, las emotivas palabras de Kasper Schmeichel hacia Vichai Srivaddhanaprabha:

"No puedo creer que esto esté pasando. Estoy totalmente devastado y con el corazón roto. Simplemente no puedo creer lo que vi anoche. No parece real.

Es muy complicado poner en palabras cuánto has significado para el club y para la ciudad de Leicester. Todos sabemos sobre todas las inversiones que tu y tu familia habéis hecho en el club. Pero esto trata de mucho más. Te preocupaste tanto por, no solo el club, sino por la comunidad entera. Tu infinita contribución a los hospitales de Leicester y las ONGs jamás será olvidada.

Nunca me he cruzado a un hombre como tú. Tan trabajador, dedicado, apasionado, bueno y generoso hasta el extremo. Tenías tiempo para todo el mundo. Le llegabas a todo el mundo. No importaba quién fuese, tu tenías tiempo. Siempre te he admirado como un líder, padre y hombre.

Cambiaste el fútbol. Para siempre. Le diste esperanzas a todo el mundo de que lo imposible es posible, no solo a nuestros seguidores, sino a los seguidores del deporte alrededor del mundo. No muchas personas han logrado eso. Cuando me firmastes en 2011 me dijiste que ganaríamos la Liga en 6 años y que lograríamos cosas grandes. Me inspiraste y creí en ti. Sin ti y tu familia, todo lo que logramos jamás hubiese sucedido. Me diste experiencias que solo pasan en

Literalmente, cumpliste mis sueños.



De lo que me siento más orgulloso es de haber formado parte de tu visión. Del entorno que creaste. Este club, esta ciudad, es una familia. Y es gracias a ti. Te estoy eternamente agradecido por ello.

Ahora tenemos una responsabilidad como club, jugadores y fans para honrarte. Lo lograremos a través de la familia que creaste. Manteniéndonos unidos y apoyando a aquellos que estaban cerca de ti durante estos horribles momentos.

Tenías una visión para este club, querías lo mejor para nosotros. No había absolutamente nada que no estuvieras dispuesto a hacer por nosotros. Eras tan apasionado. Debemos honrar tu legado.

Nunca sabrás lo mucho que significaste para mi y mi familia.



Me siento orgulloso y privilegiado por haber sido una pequeña parte de tu vida”, precisó Schmeichel.