¡Imperdible! Kazuaki Kurihara, , tricampeón mundial JKA, 6.° Dan JKA y miembro del Comité de Instructores de la JKA Central de Japón, ofrecerá un semina internacional de Karate en las instalaciones del Círculo Militar del Perú (Jesús María, Lima).

Este importante evento se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo del 2026 y tiene como objetivo fortalecer, difundir y elevar el nivel técnico del Karate JKA en el Perú.

Los practicantes tendrán una opotunidad única de entrenar con una de las máximas figuras del karate mundial.

El maestro Kurihara actualmente desarrolla seminarios y actividades en distintas partes del mundo, y gracias al esfuerzo de la Japan Karate Association World Federation Perú (JKAWF Perú), representante oficial de la JKA en nuestro país, se ha concretado esta honorable visita.

Durante las dos jornadas, el maestro Kurihara dirigirá sesiones intensivas de actualización técnica, abiertas a practicantes de karate de todos los grados, niveles y edades, distribuidos en grupos según experiencia.

Cabe destacar que la Japan Karate Association (JKA), con sede en Japón, es considerada una de las organizaciones de karate más prestigiosas y numerosas del mundo, cuna de grandes referentes históricos como Masatoshi Nakayama, Hidetaka Nishiyama, Hirokazu Kanazawa y Hiroshi Shirai, entre otros destacados maestros.

La JKAWF Perú fue reconocida oficialmente por la central japonesa en el año 2008, representando desde entonces a la JKA en el Perú. Desde esa fecha, ha impulsado seminarios con maestros internacionales y ha participado activamente en campeonatos sudamericanos, panamericanos y mundiales. Asimismo, ha sido sede organizadora de un Campeonato Sudamericano y un Campeonato Panamericano de la JKA, en Lima.

Las inscripciones para el seminario ya se encuentran disponibles. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al: +51 943 798 978.