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El reconocido maestro dictará seminario internacional de Karate los días 23 y 24 de mayo de 2026 en Lima, Perú.
El reconocido maestro dictará seminario internacional de Karate los días 23 y 24 de mayo de 2026 en Lima, Perú.
Por Redacción EC

¡Imperdible! Kazuaki Kurihara, , tricampeón mundial JKA, 6.° Dan JKA y miembro del Comité de Instructores de la JKA Central de Japón, ofrecerá un semina internacional de Karate en las instalaciones del Círculo Militar del Perú (Jesús María, Lima).

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