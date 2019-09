¿Por qué Kevin Quevedo no ha renovado con Alianza Lima?

Hace un mes se reunieron Renzo Ratto, administrador de Alianza Lima, y Willy Quevedo (padre de Kevin). La agenda estuvo marcada para llegar a un acuerdo en el corto plazo y así poder definir el futuro del atacante. Aquella conversación duró varios minutos y no hubo acuerdo para renovación de contrato. Kevin Quevedo quiere ganarlo todo, pero hoy está bastante lejos de La Victoria.



Ya van casi once meses desde que la directiva de Alianza Lima ha intentado convencer a Quevedo para que pueda extender su vínculo con el cuadro blanquiazul. La oferta es aumentar un treinta por ciento su actual salario y firmar por tres temporadas. El entorno de Quevedo está pidiendo un aumento de más del cien por ciento. "La diferencia es abismal", nos comentó Gustavo Zevallos, gerente de Alianza Lima.



Kevin fue titular en el último partido de Alianza Lima en el Clausura ante UTC. (Foto: Alianza Lima)

-¿Hay opción en Alemania?

Si bien ha circulado información sobre que las negociaciones han terminado, en Alianza Lima aún se busca la opción de un último encuentro y convencer al atacante de firmar hasta el 2022. En las últimas meses, el entorno de Quevedo ha recibido asesoría de un agente de jugadores de mucha experiencia. Carlos Delgado, representante de Claudio Pizarro y Yoshimar Yotún, habría hecho una oferta para llevar a Kevin al fútbol alemán, donde Delgado tiene intactas sus redes de contactos.



La posición de los blanquiazules es encontrar una sociedad con los Quevedo y así encaminar su traspaso a un club del exterior. Sin contrato renovado, Kevin podría irse a otra liga sin dejar una ganancia económica a los victorianos. En los próximos días (habría un nuevo plazo para esta semana) se terminará esta historia que se ha alargado más de la cuenta.

El gol de Kevin Quevedo, delantero de @ClubALoficial, frente a @ACantolao por la fecha 4 de la #Liga1Movistar Clausura es la mejor anotación del mes de agosto. ¡Felicitaciones! 🙌 pic.twitter.com/6dsQZa223f — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) September 10, 2019

-Políticas de exportación-

No es la primera vez que uno de los grandes del fútbol peruano tiene estos inconvenientes de extender contratos con algún futbolista joven y con talento. Uno de los casos emblemáticos fue el de Beto da Silva, quien al finalizar su vínculo con Sporting Cristal decidió no extender la relación contractual y se fue al PSV Eindhoven como jugador libre, solo dejando un ingreso por derechos de formación.



Desde ese incidente, en el club cervecero cambiaron algunas políticas en el fútbol formativo. A jugadores menores de 18 años hoy les hacen contratos no menores de 3 años con beneficios económicos según los objetivos logrados.



En el Rímac ya no han vuelto a hacer contratos por solo una temporada y tienen una planificación hasta para establecer sus proyectos de exportación en el corto plazo. Hoy cuatro jugadores están dentro de esa mirada hacia un futuro en el exterior: Jesús Pretell, Fernando Pacheco, Martín Távara y Cristopher Olivares.



Uno de los éxitos más recientes con esta estrategia ha sido Pedro Aquino quien, entre la primera venta (80%) al Monterrey y la segunda venta completa a León, dejó en las arcas del club más de un millón de dólares.

Kevin Quevedo anotó un gol con la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: FPF)

-Criterio del futbolista-

Muchas veces depende de la relación que tenga un futbolista con el club para que se abra la posibilidad que deje un beneficio económico al salir al extranjero. En Universitario de Deportes aún destacan el gesto que tuvo Edison Flores, al dejarle al club el 15% de su carta pase (sin estar obligado a hacerlo) cuando emigró al Aalborg de Dinamarca. Cuando, finalmente, se fue al Morelia de México, la 'U' recibió más de 200 mil dólares.



Ese gesto de agradecimiento por haber tenido la vitrina de un club grande en la liga local, es el último argumento que Alianza Lima usará para renovar con Kevin Quevedo. Sin embargo, la paciencia de la administración blanquiazul está muy cerca de llegar al límite. A Quevedo le llegó la hora de comunicar cuál es su última palabra. Tendrá que hacerlo con la misma inteligencia con la cual decidió anotarle a Cantolao con una hermosa chalaca.