Los futbolistas peruanos siguen emigrando del país y en esta ocasión el elegido fue Kevin Quevedo. Luego de rumores que lo colocaban en diversos clubes, el ex Alianza Lima partirá a Brasil para defender los colores de Goias. Parte como jugador libre tras culminar su contrato y no renovar. Si bien es cierto, ha tenido algunas sanciones por actos de indisciplina e incluso se perdió el campeonato Preolímpico por esta razón, existen razones para justificar el fichaje.

Como especialista eu posso garantir: “Eso sí ecziste 👻💚”



O seu pacote de 3G acabou! pic.twitter.com/jwoxQ4YxLM — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) February 9, 2020

1. EL 2019 FUE SU MEJOR TEMPORADA

Quevedo tiene 22 años y debutó en primera división con Universitario de Deportes donde disputó 2 encuentros. En 2017 llegó a Alianza Lima y fue campeón en aquella temporada donde marcó 5 goles en 33 partidos jugados. Sin embargo, el 2019 alcanzó una suma mucho más elevada con 17 goles 37 partidos oficiales. Fue uno de los máximos anotadores del Torneo Apertura, aunque no tuvo mucha presencia en la recta final. Adicionado a ello, anotó uno de los mejores goles.

2. HA FORMADO PARTE DE LA SELECCIÓN MAYOR

El nuevo jugador de Goias ya sabe lo que es vestir la camiseta la selección peruana. Por primera lo hizo en 2017 cuando conformó el equipo que disputaba el Sudamericano que se realizó en Ecuador. Volvió a ser parte de ella en los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde jugó 4 partidos y anotó un gol. Ricardo Gareca lo convocó a la selección mayor para el partido contra Ecuador disputado en Estados Unidos. Por último, fue parte de la nómina oficial para el Preolímpico Tokio 2020, pero quedó fuera por un acto de indisciplina.

Kevin Quevedo ha formado parte de la selección peruana. Foto: GEC

3. LLEGA COMO JUGADOR LIBRE

Con 22 años, Quevedo es una de las apuestas jóvenes de Goias. El ex Alianza Lima culminó contrato en diciembre y decidió no renovar su vínculo con el club. Situaciones como esta vuelven más fáciles las negociaciones ya que no existe la opción de alguna cláusula de recisión que implica invertir más dinero. El monto no es oficial, pero según Transkermarkt, se habla de 900 mil euros.

MÁS EN DT