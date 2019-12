Una nueva indisciplina se escribe en la carrera futbolística de Kevin Quevedo: el delantero fue desconvocado de la selección Sub 23. La Federación Peruana de Fútbol informó que la “decisión es técnica”; pero, el asunto va más allá. Como informó Deporte Total en su nota “Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección Sub 23 por indisciplina”, el delantero de 22 años “se presentó al entrenamiento, sin embargo se le pidió que regrese a su casa al no estar en condiciones de trabajar con sus compañeros”.

Este hecho marca un cierre del año dramático para la carrera de Kevin Quevedo. El atacante -que cumplirá 23 años en febrero del 2020- tiene contrato con Alianza Lima hasta el martes 31 de diciembre. Aún no se conoce si optará por una renovación o buscará alternativas en el extranjero; pero, lo primordial es enderezar su camino fuera de las canchas.

Russo, Kevin y el inicio del 2019

Muy diferente fue el inicio del 2019 para Kevin Quevedo. Con la oficialización de Miguel Ángel Russo como técnico de Alianza Lima, el jugador tuvo que mostrarse y ganarse el puesto entre el once titular. Pero, también, tenía que borrar las indisciplinas que cometió en el 2018 con Pablo Bengoechea.

Con muy buenas actuaciones en la pretemporada, el estratega argentino (hoy en Boca Juniors) le dio alternativas en el equipo principal. Kevin Quevedo formó parte de la escuadra que salió a Matute en el primer duelo de la temporada. El joven anotó un tanto en el triunfo de Alianza Lima por 3-0 ante Sport Boys.

En una conferencia previa al debut de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2019, Miguel Ángel Russo habló sobre Kevin Quevedo.

“Yo a Quevedo le digo ‘hacé goles y gritálo hasta en los entrenamientos’. Porque es la única forma de que familiarices con el gol. Importante son todos y no aspiro a Quevedo nada más. Hay varios chicos que tienen un buen nivel, necesitan sentirse bien, estar convencidos y dar el salto, pero no es un solo. Esto es grupal", expresó el argentino.

Dos partidos después Quevedo volvería a anotar ante César Vallejo. Fue una victoria por 3-1 en Matute y Kevin anotó el tercero. Recostado sobre la banda derecha, el atacante tenía el titularato asegurado, el respaldo de Russo y el clamor de la hinchada. No podía ser mejor el inicio del 2019.

Pero fue la jornada siguiente que Kevin Quevedo acaparó toda la atención. El delantero anotó un doblete en el triunfo de Alianza por 2-1 ante Cantolao en condición de visita. El delantero ingresó en el 72′ y marcó los tantos en seis minutos. Los consejos de Miguel Ángel Russo estaban haciendo efecto en Kevin Quevedo.

“Kevin está cambiando. Va creciendo. Va entendiendo. Se va haciendo hombre. Se va haciendo grande. Tiene compañeros que lo apoyan. Nosotros que lo ayudamos. Es un profesional. Y bienvenido sea el gol. El delantero convive con el gol permanentemente. Va entendiendo cómo es este juego”, comentó Miguel Ángel Russo con una amplia sonrisa.

En la quinta jornada Quevedo volvería a anotar. Marcó el segundo en el empate 2-2 entre Alianza Lima y Deportivo Municipal. Otro gol en la séptima fecha ante UTC en Matute y fue el último que anotó bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo. El técnico argentino terminó contrato con la entidad íntima a fines de abril y Quevedo se quedó sin pólvora. No volvió a celebrar un gol hasta la fecha 13° del Apertura.

Bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, Kevin Quevedo marcó cinco goles en la misma cantidad de partidos. Un registro altísimo y muy superior a los cuatro goles en 43 partidos durante el 2018.

“La presencia del profesor Russo me ha cambiado dentro del campo y afuera. Me ha ayudado mucho. Toda su experiencia me ha dado confianza y quiere que grite los goles. Me siento diferente, estoy cambiando en muchos aspectos, corrigiendo los errores para perfeccionar como profesional", sostuvo Kevin Quevedo en marzo del 2019 para Alianza TV.

Así será el fin de año de Kevin Quevedo. Desconvocado de la selección Sub 23 de Nolberto Solano por “decisión técnica" y sin claro panorama en Alianza Lima de cara a la temporada 2020; pero, sobre todo, con la palabra “indisciplina” acuñándose otra vez en su carrera futbolística.