Keylor Navas es acusado de complot para sacar a Jorge Luis Pinto de Costa Rica

El Mundial Brasil 2014 será inolvidable para Costa Rica, que de la mano de Jorge Luis Pinto y con actuaciones descollantes de Keylor Navas, Bryan Ruiz, Celso Borges y Joel Campbell se metió entre los ocho mejores del mundo. Pero, tras esa gran participación el colombiano no continuó y tres de los primeros jugadores nombrados estarían involucrados en esta decisión.

Según declaraciones de Adrián Gutiérrez, ex presidente de la Comisión de Selecciones de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Navas, Borges y Ruiz se reunieron con el ex presidente de la Fedefutbol, Eduardo Li, para comunicarle su intención de no seguir trabajando bajo las órdenes de Jorge Luis Pinto.

En declaraciones al programa radial 120 minutos de Costa Rica, Gutiérrez se refirió a una reunión en la que estaban los tres jugadores y el ex presidente Eduardo Li. "Comenzando la reunión estalló el asunto. Los tres jugadores, apenas llegaron a Costa Rica (...) le dijeron 'nosotros con Pinto no vamos'", narró.

Y eso no fue todo. Estos mismos jugadores le habrían dicho al ex titular de la Fedefútbol que "si ustedes lo ponen, nosotros somos capaces de perder 3, 4 o 5 partidos hasta demostrar que no va".

Estas declaraciones no cayeron nada bien en los jugadores que a través de comunicados de prensa desmintieron las confesiones de Adrián Gutiérrez y anunciaron que tomarán acciones legales para limpiar su imagen.

