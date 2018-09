FIFA The Best: estos son los arqueros que pelearán por el premio La FIFA dio a conocer la terna final para el premio The Best al mejor arquero. La sorpresa fue la inclusión del danés Kasper Schmeichel

- / - Los candidatos al The Best categoría arquero. (Foto: Reuters) - / - Hugo Lloris - Francia/Tottenham. (Foto: Reuters) - / - Thibaut Courtois - Bélgica/Real Madrid. (Foto: Reuters) - / - Kasper Schmeichel - Dinamarca/Leicester City. (Foto: Reuters) - / -