Todo está listo para vivir una vez más la KIA Media Maratón de Lima & powered by PUMA. El evento está programado para llevarse a cabo este domingo 24 de agosto del 2025 y promete ser un espectáculo que, además, revalida la arquitectura histórica y moderna de la capital peruana.

En su edición 116, estarán disponibles dos categorías: 10K y 21K. La primera de ellas está dirigida para mayores de 13 años en adelante; la segunda, para mayores de 18 años.

En ambas modalidades el punto de partida será en la Plaza de Armas de Lima y la llegada en el Parque de la Reserva (Circuito Mágico del Agua).

A qué hora inicia la KIA Media Maratón de Lima & powered by PUMA

El recorrido 10k está programado para iniciar a las 6:00 a.m. (la concentración será una hora antes, 5:00 a.m.). Mientras que los 21k comenzarán a las 7:00 a.m. (concentración a las 6:00 a.m.).

¿Cuáles son las rutas?