Kimberly García en la élite: cómo se lucha por un podio y un récord nacional en Tokio que habla de su “nuevo proceso” hacia los JJOO

Paso a paso, Kimberly García batalló como lo que es, la atleta peruana que marca una época en el deporte y ayer logró el quinto puesto en marcha 20K en el Mundial de Atletismo de Tokio, un nuevo puesto top de Kimi y la muestra que aún sigue en la élite, con un tiempo con el que mejoró el récord nacional.

Fue una prueba complicada para todas las chicas por el calor y la humedad que existen en Tokio. El sábado en Japón amaneció caliente y al momento de la prueba la sensación de calor estaba por encima de los 26 grados.

Pese a ello, Kimi batalló hasta el final por un puesto en el podio. Hasta el kilómetro 15 estaba en el pelotón de líderes y fue la cabeza en gran parte de la prueba. Sin embargo, cuando llegó el momento de la definición, en el sprint final, la española María Pérez, la mexicana Alegna González y la japonesa Fuji se alejaron y fue imposible para la peruana darles caza. Y ya en los últimos metros, se vio superada también por la ecuatoriana Paula Torres.

Pero ese esfuerzo tuvo otro premio para la peruana. Con la marca de 1:26:22 horas, Kimi batió el récord nacional de marcha 20K, mejorando en 18 segundos la marca que ella misma tenía desde el 2023 (1:26:40 en el Gran Premio Cantonés, en España).

Récord nacional anterior en 20K marcha

“En esta prueba me sentí muy bien, no como en los 35K que tuve problemas estomacales. El clima estuvo bien y esto ha ayudado a hacer el récord nacional, algo que no se tenía planeado y se dio por el nivel de competencia”, aseguró Kimi a Panam Sports.

La atleta peruana valora el quinto lugar en el Mundial. “Me lo dedico a mi misma, a mi familia y a todo el Perú. Pero esto no acaba acá, hemos empezado un nuevo ciclo olímpico así que hay que estar siempre positivos”, agregó.

Es una nueva Kimberly, así como lo dejaba en claro en una reciente entrevista a El Comercio. “Ahora estoy empezando una nueva etapa, sin presión y enfocándome cada año”, aseguró y sigue trabajando el lado mental. “Siempre he manifestado que yo soy mi peor enemigo: me auto presiono. Ahora, lo he estado trabajando con el psicólogo para poder estar bien, liberarme y no sentir esa presión”.

Ese es el nuevo proceso de Kimberly García, un nombre que ya dejó huella en el deporte peruano.

Así, Kimberly cierra este mundial con un quinto puesto en los 20K marcha y el décimo lugar en los 35K marcha de la semana pasada. El momento fue para la española Pérez, que logró el doble doblete en la disciplina, ya que ganó los oros de ambas pruebas en Tokio y ya lo había hecho en Budapest 2023.

—Mary Luz en puesto top—

En una jornada que cargaba más que un esfuerzo físico, Mary Luz Andía demostró toda su fortaleza y finalizó en el puesto 10 de la competencia, con lo que se sacó la espina de lo que vivió el viernes pasado cuando no pudo terminar la prueba de los 35K.

Mary Luz Andía terminó en el top ten de la prueba. También compitió en los 35K. (Foto: Acsis)

Así, Mary Luz se metió en el top ten de un mundial de atletismo, algo que pocos atletas ostentan. Kimberly García logró siete veces estar en el top ten entre los 20 y 35K marcha (dos oros y una plata), mientras que Evelyn Inga fue sexta en 35K en el 2023, David Torrence noveno en los 5.000 metros en el 2017 y César Rodríguez décimo en marcha 20K en el 2022.

Mejores puestos en Mundial de Atletismo antes de Tokio 2025.

Lamentablemente, Evelyn Inga no pudo pelear arriba porque a mitad de carrera recibió una penalización. Finalizó la prueba en el puesto 30.

En varones, Luis Henry Campos compitió en la noche peruana, también en los 20K marcha.

