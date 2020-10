Conforme a los criterios de Saber más

La voz de Kimberly García fue escuchada y la atleta nacional que está clasificada a Tokio 2020 podrá entrenar en Lima hasta fin de año, luego de que la Federación Peruana de Atletismo y el Instituto Peruano del Deportes (IPD) lograran coordinar la forma de que pueda estar en la capital, mientras se espera a las reaperturas de sedes en Huancayo y así entrenar con miras a Tokio 202.

El Comercio pudo saber que la Federación de Atletismo ya le comunicó a Kimberly García, marchista quien radica en Huancayo, que tendrá hospedaje en albergue de la Videna y podrá entrenar en el CAR desde el 1 de octubre hasta el 27 de diciembre con gastos cubiertos incluso en la alimentación.

Ahora se está a la espera de la respuesta de Kimberly García a esta propuesta, para determinar la fecha de su llegada ya que antes de ingresar a la Videna debe pasar las pruebas COVID-19 necesarias. Su entrenador Pedro Cañizares está al tanto de todo.

Kimberly García ganó la medalla de plata en Marcha Atlética 20 km en Lima 2019.

Como se sabe, Kimberly García elevó su voz porque en Huancayo no tiene las condiciones necesarias para entrenar debido a que no se han abierto las sedes como el CAR o el Estadio de Huancayo. Según explicó la Federación Peruana de Atletismo, esto aún no es posible porque esta provincia aún está en cuarentena focalizada, por lo que el IPD no podía aprobar la apertura de ninguna sede.

Kimberly ha tenido que entrenar en la calle, algo que considera no es propio para una atleta que está clasificada para unos Juegos Olímpicos. Incluso ya tenido que sufrir malos ratos. “Cuando estaba marchando mis vecinos dijeron que debía irme porque sino llamarían a la policía”, contó la atleta en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, según expresó el presidente Martín Vizcarra, las cuarentenas focalizadas van a ir terminándose en diversas regiones del país, y Huancayo podría estar sin esta medida en los próximos días. Pese a esto, las sedes no se pueden abrir de la noche a la mañana.

Para poder reabrir las sedes se necesita elaborar el expediente para la práctica de entrenamientos en fase 1, y se haría para todos los atletas que radican en la provincia, entre los que se incluyen a los del Programa de Maratonistas, como Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco, también clasificados a Tokio 2020.

Este expediente se eleva al IPD, luego de DINASEB (área médica) y al área legal para que sea evaluado y aprobado. El trámite puede tomar algunas semanas e implementarlos otros días más.

Mientras eso pasa, Kimberly García tiene la posibilidad de entrenar en la Videna. Se espera su respuesta para que sea bienvenida en la Villa Deportiva y pueda retomar su entrenamiento en mejores condiciones.

