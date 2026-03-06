Cuatro años después de aquellos momentos épicos —oro en las distancias de 20 y 35 kilómetros—, ‘Kimy’ vive de otra manera la disciplina que tanto le apasiona. No ha cambiado la rigurosidad de su preparación física ni técnica, pero sí su enfoque mental. En los Juegos Olímpicos de París 2024 se habló mucho de su puesto 16 en la prueba de 20 km. Sin embargo, días después, en la misma cita olímpica, quedó claro que su talento y compromiso no estaban en discusión: en la maratón marcha de relevo mixto acarició el podio y terminó cuarta junto a César Rodríguez.

Aquel episodio también reflejó que el sueño de Kimberly sigue intacto. Trabaja día a día para alcanzarlo, aunque ahora con menos presión sobre sí misma. En conversación con Deporte Total, la marchista de 32 años detalla su calendario de esta temporada, que arranca este sábado en la 45th Dudinska 50, en Dudince, prueba del World Athletics Race Walking Tour. En su horizonte aparecen también pruebas mundiales, panamericanos, sudamericanos y el gran objetivo de todo deportista: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo te encuentras en este inicio de año?

La verdad estoy muy contenta. He empezado el año muy bien, como saben, ahora soy parte del gran equipo de Banco Falabella y eso me llena de mucha emoción y orgullo. Me permite seguir enfocada al 100% en lo que hago, en lo que me gusta hacer, que es entrenar y competir sin ninguna preocupación. Para mí es importante porque me da estabilidad.

¿Ya tienes definido tu calendario de competencias para esta temporada?

Sí. El 7 de marzo estoy compitiendo en Eslovaquia, en Dudince, que es parte del Tour Mundial de Marcha Atlética. Es una competencia previa a una que es súper importante en abril, el Mundial de Marcha por Equipos. Las expectativas siempre van a ser altas. Ahora me encuentro en un mejor nivel que el año pasado, estoy mucho mejor preparada. Luego de ello tenemos tres o cuatro competencias más que también son parte del Tour Mundial y estaría finalizando el año en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina.

El año pasado te tomaste un tiempo para ti después de los Juegos Olímpicos y ahora tienes un calendario mucho más cargado...

Sí. Después de los Juegos Olímpicos de París me tomé un tiempo para descansar y retomar con mucho más calma. Obviamente se nos venía el Mundial de Atletismo y eso lo había conversado con mi entrenador: de repente no llegábamos al 100%. Pero hicimos todo lo posible para llegar de forma competitiva y ver hasta dónde nos alcanzaba. La verdad es que no fue nada malo. Quedamos quintos, con récord nacional. Entonces eso me da muchas más expectativas de que sí puedo seguir mejorando.

Kimberly García obtuvo el oro en los Juegos Bolivarianos del 2025.

¿Cómo va el trabajo con tu entrenador pensando en el gran objetivo olímpico?

Faltan dos años y todavía lo estamos mirando un poco de lejos, pero creo que mi entrenador también quiere ver cumplir ese sueño. Hablamos mucho y me dice: “No te vas a retirar hasta que seas campeona olímpica”. Él confía mucho en su trabajo y yo también confío mucho en él y en mí. Somos un equipo bastante bueno.

Antes de pensar en los Juegos Olímpicos debes tener en la mira a los Panamericanos en Lima 2027...

Sí, ahora vamos pensando primero en los Juegos Panamericanos que se van a tener aquí en Lima. Es una sensación especial porque va a ser en casa, rodeada de la familia y de toda la gente que seguramente va a estar apoyando no solo a mí o a mis otras compañeras [marchistas], sino a toda la delegación peruana.

Fuiste plata en Lima 2019 y oro en Santiago 2023. Imagino que el objetivo será revalidar ese primer lugar y celebrar en lo más alto por primera vez en casa...

Es lo que uno quiere. Qué más que subirte al podio y que toda la gente disfrute cantar el himno nacional ahí. En Chile lo pude hacer, pero será diferente lograrlo en casa. Estoy trabajando para conseguirlo.

Kimberly García, Alexandra Grande, Jesús Castillo, Mafer Reyes y Giuliana Poveda forman parte del team de Banco Falabella. Ignacio Buse y Hugo Ruiz no estuvieron en la presentación debido a su participación en torneos internacionales.

Tu familia siempre ha sido un soporte muy fuerte en tu carrera...

Sí. Mi familia desde muy pequeña está ahí acompañándome. Como dices, han estado levantándome cuando yo no tenía fuerzas. Han estado en las buenas y en las malas y hasta ahora siguen confiando en que puedo lograr grandes cosas.

El Mundial de Atletismo también será una prueba muy dura en el calendario del 2027...

Sí. Justamente el cierre de este año es con los Juegos Suramericanos en Argentina. Después descansamos unas dos semanas y empezamos nuevamente con miras al Mundial de Atletismo que va a ser en agosto.

Se te nota más tranquila que antes. ¿Sientes que has cambiado en tu manera de afrontar las competencias?

Sí, la verdad es que sí. He aprendido. Antes esperaba ansiosa cada competencia, quería que llegue rápido, pero ahora lo tomo con más tranquilidad. Creo que por fin entendí que el proceso y el camino es paso a paso, sin desesperación. Ya no estoy con esa presión de mí misma. Ese era mi punto débil: no eran las personas, era yo misma que me saboteaba en cada competencia. Ahora estoy más relajada, más tranquila, pero con el mismo compromiso de hacerlo bien.

Ese proceso mental es algo que muchas veces no se ve desde afuera...

Claro. A pesar de que llevo muchos años en este deporte, no es tan fácil. Cada competencia trae nuevas sensaciones. El cerebro es tan fuerte que a veces tú misma te desbordas. Estoy trabajando en ello, pero como te digo, estoy mucho más tranquila con lo que hago.