Por Carlos Lázaro

Kimberly García es una de las grandes leyendas del deporte peruano. Su nombre aparece siempre en ese debate inevitable entre los aficionados: ¿quién es el mejor deportista peruano de la historia? Para muchos especialistas y fanáticos, la marchista huancaína tiene argumentos de sobra para ganarse aquella etiqueta. En el 2022 puso bajo los ojos del mundo a Huancayo al proclamarse bicampeona del mundo en el Mundial de Atletismo de Eugene, en Oregón, Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista