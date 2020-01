Liverpool sigue su vuelo hacia el título de la Premier League al cosechar este domingo una importante victoria en Anfield ante el Manchester United (2-0), en la 23ª jornada, y saca ahora 16 puntos al segundo, el City de Pep Guardiola.

“Ahora nos creerán”, corearon los aficionados del Liverpool en referencia al posible título de la Premier League que podrían conseguir.

Klopp: “Los fans de Liverpool pueden soñar” [Foto: AFP]

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, se mostró asombrado por la reacción de la grada. Líder máximo y candidato número uno a obtener la Premier League, el estratega entiende la posición del hincha; pero, sigue trabajando para conseguir el ansiado título.

Ha sido una espera de 30 años, pero no hay nerviosismo en los hinchas de Liverpool, que se ha alejado 16 puntos en la cima de la Liga Premier inglesa.

“Desde luego, los aficionados pueden soñar, cantar, hacer lo que quieran”, recalcó Klopp. “Mis jugadores tienen permiso para soñar, siempre que hagan bien su trabajo en el momento que jugamos”, apuntó el técnico del Liverpool, que alabó el ambiente de Anfield, que empujó a su equipo cuando estaba cansado al final del partido.

“No tengo ni idea si seremos alcanzados en la tabla. Es una cosa que no me importa ahora. Solo hay que pensar en el próximo partido de liga, contra Wolverhampton el jueves. No tengo suficiente espacio en mi cerebro para contemplar nada más”, añadió.

Mohamed Salah se arrancó su camiseta del Liverpool en una noche fría en Anfield, tras anotar en los descuentos el gol que completó la victoria de 2-0 el domingo sobre Manchester United. En tanto, los hinchas comenzaron a entonar: “Vamos a ganar la liga”.

“Me pasó por la mente que no anotaría hoy”, explicó el egipcio. “Pero mi mentalidad me permitió recuperarme. Me preparé para conservar la serenidad”.

Salah se lanzó en carrera para recibir un excelente balón largo de su arquero Alison cerca del silbatazo final y tras aguantar el acoso de Daniel James soltó un disparo que venció a David De Gea entre las piernas y la hinchada en el estadio comenzó la fiesta de campeonato cuatro meses antes del final de la campaña.

Liverpool se acerca a su 19no título inglés, uno debajo de la marca de United, construida con 13 cetros de la Premier con el técnico Alex Ferguson.

