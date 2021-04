Conforme a los criterios de Saber más

A los trece años el regalo anticipado de su siguiente cumpleaños fue el mejor viaje que pudo tener. No Disney de París, tampoco el Port Aventura de Tarragona. Fue nada menos que Valdebebas, donde él sería el centro de atracción. Kylian Mbappé no ha perdido la sonrisa desde ese entonces, tampoco las ganas de volver. Hoy, a los 22 años, su sueño está más cerca.

La foto de su cuarto de niño se habrá hecho realidad. “Tenía muchos posters de Cristiano y Zidane”, contó en su carta en The Players Tribune. Las fotos de pequeño lo delataban. Hoy, es la ilusión del madridismo para asumir esa responsabilidad goleadora que dejó el portugués y terminar de fomarse de la mano del técnico francés.

Cuando Mbappé y Zidane se conocieron, los nervios del pequeño le hicieron preguntar si tenía que sacarse los zapatos para subir a su coche. Ahora el entrenador prefiere que tenga bien atados los chimpunes. El fútbol los puede unir nuevamente, lo hará seguramente.





FUTURO DE BLANCO

El último jueves, “Deportes Cuatro” y la “Cadena SER” de España informaron que Mbappé le comunicó al PSG su deseo de no continuar en el club, pero, sobre todo, que su marcha sea hacia el Real Madrid. Así, el francés dará el paso necesario para reinar en el fútbol mundial, si es que no lo hace antes con el cuadro parisino en la actual Champions donde ya no compiten Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo y está a punto de dejar fuera a Robert Lewandowski.

El Real Madrid ha intentado ser cauteloso en sus contrataciones. De hecho, la temporada anterior no realizó ninguna operación en el mercado de pases. Acaso aún tocado por lo que significó la llegada de Eden Hazard por 115 millones de euros en el 2019 -sin resultados óptimos en estos dos años-, o porque estaba guardando capital para afrontar este 2021 la feroz pelea por los jóvenes del futuro.

"Mbappé jugará en Real Madrid la temporada que viene", lanzó Josep Pedrerol. (El Chinringuito)

El valor de Mbappé ha caído en los últimos meses. Antes de la pandemia estaba cerca de los 250 millones, pero la crisis hizo que sus cifras bajasen. Ahora oscila entre los 120 y 150 millones según el CIES Football Observatory, 180 según el portal Transfermarkt. Sin embargo, según la prensa europea, la aparición de Erling Haaland en el mercado ha hecho que su negociación sea más viable. El PSG no quiere que siga cayendo el valor de su estrella o llegar al 2022 y verlo partir libre.

Es así que el Real Madrid ahora cuenta con la opción de ir por los dos cracks, aunque para ello debe desprenderse de algunas figuras para poder costear la millonaria planilla. Está pendiente la renovación con Sergio Ramos. El futuro del mismo Hazard no es claro y tendrán que ver cómo refuerzan su mediocampo ya que Casemiro, Kroos y Modric no han tenido quien pueda sustituirlos a la altura cuando son ausencias obligadas.

FUTURO DORADO

“Mbappé ganará el Balón de Oro antes que Neymar”. La palabra es de alguien que lo vio cuando apenas se iniciaba en el fútbol y con quien de la mano llegaron a semifinales de la Champions. Fabinho fue compañero del francés en el Monaco y el año pasado su frase fue aceptada en el mundo del fútbol.

Hoy, parece que no hay discusión permitida alrededor del talento de Mbappé. Año a año aparece como candidato y hasta el momento su mejor puesto en la votación ha sido el cuarto lugar en la del 2018, año en el que ganó el Mundial, pero el premio fue para Luka Modric, finalista en Rusia y ganador de la Champions.

Qué tiene que hacer Mbappé para ganar el Balón de Oro. Parece encaminado hacia ello y podría recibirlo a fin de año ya con camiseta del Real Madrid. Como ya se dijo, sin Messi y Cristiano en la pelea por la Champions, sus rivales pasan por Kevin de Bruyne (City), Lewandowski (Bayern) y su compañero Neymar. Aunque claro, el camino aún es largo. El PSG no es líder en la Ligue 1 -está a tres puntos del Lille a falta de siete fechas - y hay una Eurocopa de por medio donde las figuras de renombre pueden recuperar su nivel, o claro, Kylian repotenciar su candidatura. Y una Copa América donde Lionel Messi se reivindique con su juego -y con su nación-.

Kevin De Bruyne anota el 1-0 del Manchester City vs. Borussia Dortmund. (Video: OTV Fotbal)

Hoy, Lewandowski está fuera de acción por lo menos durante todo abril por un esguince en la rodilla que sufrió jugando por Polonia. Sin él, el Bayern perdió 3-2 ante el PSG en la ida de los cuartos de final de la Champions. El delantero polaco tendría que remar desde abajo cuando reaparezca, pero antes necesitará que sus compañeros hagan la remontada ante los parisinos.

Neymar, si bien apareció con dos asistencias en el mencionado encuentro, no está en un nivel superlativo -lleva 13 goles en 21 partidos- y le llueven críticas por su última expulsión. Además, las lesiones suelen ser recurrentes en momentos cuando más se espera de él.

Neymar y su increíble asistencia para gol de Marquinho (Video : ESPN)

El otro nombre que suena es el de Erling Haaland, pero el Dortmund puede quedar fuera de la Champions -perdió 2-1 en la ida de cuartos ante el City- y en la Bundesliga la pasa mal, tanto que hoy es quinto, a siete puntos de los puestos que clasifican a la siguiente Champions.

El nombre a tener en cuenta pasaría a ser el de Kevin de Bruyne. Ya lo había adelantado hace un par de años Pep Guardiola: “La verdad que no tengo dudas de que De Bruyne es un serio candidato a ganar el Balón de Oro. No ha jugado bien solo un partido, sino a lo largo de la campaña. No obstante, él y todo el mundo sabe que para ganar ese premio tienes que obtener muchos títulos ”, aseguró.

Pues bien, esta temporada el City puede ganar todos los torneos donde tiene presencia. Es líder de la Premier League con total autoridad, con 14 puntos de ventaja sobre el United, está en semifinales de la Copa FA y en la final de la Copa de la Liga. Y como ya se dijo, parte con ventaja sobre el Dortmund en la Champions. El volante belga es el creador de esa maquina perfecta inglesa.

Cifras de Mbappé

32 goles en 38 partidos con PSG

8 goles en 8 partidos de Champions

Le marcó hat trick al Barcelona en octavos y doblete al Bayern en la ida de cuartos

20 goles en 26 partidos de la Ligue 1

Kylian Mbappé anotó doblete en Bayern Munich vs PSG por Champions League. (ESPN)

Pero como antecedente, vale recordar que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ganaron su primer Balón de Oro luego de ganar la Champions y su liga local. El Balón de Oro toma en cuenta las campañas de una temporada más los últimos meses del año, porque France Football lo hace público los primeros días de diciembre.

“Con el PSG no hemos ganado todos los títulos nacionales y en la Liga de Campeones decepcionamos”, había dicho el mismo Mbappé en el 2019, cuando aceptó que no ganaría el Balón de Oro ese año. La realidad actual dicta que ya tienen una final de Champions, la pasada, y van hacia una nueva ya que en cuartos tienen la ventaja del 3-2 de visita sobre el Bayern. Vale decir, que si el francés gana la Champions, puede ir pintando de dorado su fin de año. Y si ficha por el Real Madrid, su futuro blanco puede ser aún más brillante.





LOS ANTECESORES

Messi ganó su primer Balón de Oro el año del Sextete del Barza, aunque cuando fue elegido sumaba cinco. El Mundial de Clubes se realizó días después. Ese año no hubo discusión alguna por su premiación luego del éxito del cuadro de Pep Guardiola.

Messi - 22 años / 2009 Balón de Oro Lionel Messi - 473 puntos (de 480 posibles)

Cristiano Ronaldo - 233

Xavi - 170 Puestos anteriores 2° - 2008

3° - 2007

20° - 2006 Títulos Copa del Rey - 6 goles

Liga - 22 goles

Champions - 6 goles

Supercopa de España - 2 goles

Supercopa de Europa

* Mundial de Clubes - 2 goles * Posterior a la entrega

La elección del primer Balón de Oro de Cristiano Ronaldo no tuvo mayores críticas debido a los 42 goles en la temporada evaluada en la que ganó la Champions -erró su penal en la definición ante Chelsea- y la Premier. Pese a que quedó fuera en cuartos de final de la Eurocopa con su país. superó e Lionel Messi que ese año había ganado el oro olímpico y Fernando Torres había conquistado la Euro con gol incluido en la final para España contra Alemania.

Cristiano - 22 años / 2008 Balón de Oro Cristiano - 446 puntos (de 480 posibles)

Lionel Messi - 281

Fernando Torres - 179 Puestos anteriores 2° - 2007

14° - 2006

20° - 2005

12° - 2004 Títulos Champions - 8 goles

Premier League - 31 goles

* Mundial de Clubes * Posterior a la entrega

