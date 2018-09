PSG: Kylian Mbappé habló sobre el empujón que dio y generó su expulsión

En el duelo entre PSG y Nimes, por la Liga 1 de Francia, se dio un altercado entre Kylian Mbappé y Savanier. Este último le cometió una falta al ex Mónaco, quien se levantó enfurecido y lo derribó con un empujón. Este acto le costó la expulsión a ambos; sin embargo, el atacante sorprendió a todos al afirmar que no se arrepentía de su accionar.

"No, no, no. Si pudiera, lo haría de nuevo y luego me disculparía con todos los fans y todo el mundo, pero no se pueden tolerar este tipo de cosas, no se puede hacer eso en un campo de fútbol", precisó el campeón del mundo con la selección de Francia, según informó "Mundo Deportivo".

Mbappé se refirió además a la razón que lo llevó a cometer el empujón, pues considera que su rival nunca tuvo como objetivo, tocar el balón.

"Si hay intención de jugar la pelota no hay problema, pero él no tenía intención de jugar la pelota, lo vimos todos. Pero ahora no importa: me defenderé ante la Comisión (disciplinaria)", sentenció.

Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas del compromiso. El delantero anotó a los 77 minutos y colocó el 3-2 parcial del cotejo. Finalmente el duelo acabó con un 4-2 a favor del PSG.