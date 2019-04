¿Mbappé es mejor que Messi y Cristiano Ronaldo a los 20 años?

Por Eliezer Bendetti



Velocidad, regate y muchos goles son las virtudes de Kylian Mbappé, un ‘killer’ que no solo se sienta en la mesa para discutirle la Bota de Oro a Lionel Messi, sino que además ya amenaza el trono que el argentino comparte con Cristiano Ronaldo en la última década. Ello se debe a que el delantero francés de 20 años supera, increíblemente, las cifras que registraban ‘La Pulga’ y ‘CR7’ a la misma edad.

Y es que Mbappé ha demostrado que es una auténtica máquina de hacer goles. Desde que debutó profesionalmente a finales del 2015 con el Mónaco, el extremo ha convertido 96 tantos; de los cuales 57 gritó vistiendo la camiseta del PSG en los 88 partidos oficiales que ha disputado con el cuadro parisino. Asimismo, en su selección no ha sido la excepción, ya que ‘Donatello’ suma 12 goles en 30 encuentros.

De esta manera, Mbappé ha logrado consagrarse como futbolista tan pronto como ha podido. Antagónico a su caso, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no pudieron conseguir lo mismo cuando tenían 20 años. Aunque ambos ya eran piezas vitales en sus equipos (Barcelona y Manchester United, respectivamente), no pudieron brillar tanto como Kylian ni en su club ni en selección.



A esa edad, Messi apenas sumaba 30 goles entre club y selección (4 tantos con la albiceleste). Por su parte, Cristiano había firmado solo un poco menos: 27 tantos entre Sporting Lisboa, Manchester United y su selección Portugal (9). Entonces, comparándolo con las cifras de Mbappé, este los triplica en números, tiene mayor contundencia.

A LOS 20 AÑOS Jugador Goles clubes Goles selección Partidos Títulos Kylian Mbappé 27 (MON), 57 (PSG) 12 (FRA) 178 8 Lionel Messi 26 (BAR) 4 (ARG) 85 5 Cristiano Ronaldo 5 (SLB), 13 (MU) 9 (POR) 127 3

Asimismo, contando solo la UEFA Champions League, el delantero galo ya firmó 14 goles a su nombre. A esa edad ‘La Pulga’ sumaba 11 tantos y ‘CR7’ solo había convertido 2. Queda constatado que Mbappé no le ha temido a la reñida Champions: no se achica frente a la portería rival para batir el registro de los más grandes, aunque aún no ha podido ganar el certamen.

El diferencial que tiene el atacante francés sobre Messi y Cristiano se explica en que, con tan solo dos décadas de edad, Mbappé ha podido consolidarse como estrella para su club y selección. Caso contrario se evidenciaba en los que, actualmente, son los denominados dueños del fútbol: a esa edad recién se estaban afianzando como genios sobre el verde. Mbappé, siendo tan joven, ya compite al mejor nivel que los grandes, y hoy es el único que le podría arrebatar la Bota de Oro a Messi como máximo goleador de la temporada europea.

-Los títulos también hablan-

Sin duda alguna, los registros goleadores de Mbappé son, realmente, fenomenales y sensacionales. Y no se queda estancado solo ahí, sino que, además, esa condición demoledora de Kylian lo traduce también en títulos. El delantero francés ha conquistado lo que pocos creían.



Con 18 años brilló con el Mónaco en la temporada 2016-17 de la Ligue 1 y aportó con 15 goles y 11 asistencias para que el club monegasco alcance un título luego de 17 años de sequía. El joven delantero alzó su primera copa e iniciaría un camino lleno de logros.



El siguiente año, ‘Donatello’ trasladó su talento hasta el Parque de los Príncipes y su brillo nunca se perdió; todo lo contrario. Nuevamente, Mbappé y su cuota goleadora (13) permitieron que el PSG retorne a la cima de la Ligue 1. Además, conquistó con el club parisino la Copa de Francia y Copa de la Liga el mismo año. Tres al hilo para la 'Tortuga Ninja'.

Pero eso no es todo, lo mejor llegó vistiendo la camiseta de su país. Con cuatro goles, Mbappé conquistó la Copa del Mundo con su selección, hazaña que aún no han logrado ni Messi ni Cristiano. El extremo galo, además, fue considerado el Mejor jugador joven del Mundial Rusia 2018.

Las excelentes actuaciones de 'Donatello' lo nominaron, por segunda vez, al Balón de Oro. Con tan poca edad, Mbappé alcanzó el cuarto lugar de ese prestigioso premio.



Este año con el PSG también celebra. A falta de cinco fechas para que culmine la Ligue 1, el cuadro parisino se consagró campeón con el aporte de 30 goles de Mbappé. No obstante, el delantero galo volvió a tener una deuda pendiente en la Champions League, tras volver a quedar eliminado en los octavos de final de la competición.



En su cortísima carrera Mbappé ha demostrado y argumentado con títulos que podrían tentar el trono de Messi y Cristiano. Si continúa a ese ritmo demoledor, no sorprendería que arrase con todos los récords, incluyendo los del argentino y del portugués.