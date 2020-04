En el mundo del fútbol, una camiseta puede tener uno y varios de significados a la vez. Para algunos, es como abrir un libro de historia. La albiceleste, con el estampado de Le Coq Sportif (conocida marca francesa) sobre el pecho, nos recuerda ‘la mano de Dios’, ‘el gol del siglo’ y la epopeya que escribió Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986. La clásica camiseta del Arsenal de Inglaterra con el O2 en la parte delantera, nos hace reabrir las páginas de oro que redactaron con un fútbol tan contundente como bello ‘los invencibles’ en el 2004. Un ejemplo más cercano es lo que le sucederá a los peruanos de esta generación, en algunos años, al ver la blanquirroja con el número grande sobre un pectoral y el símbolo de Umbro arriba de esta: nos enseñó que cumplir los sueños son posibles y nos trae a la memoria los 18 partidos de aquella imborrable Eliminatoria y la fiesta que significó jugar el Mundial de Rusia 2018.

Para otros, el amor a una camiseta es como, casi casi, el que se le tiene a una pareja. “El sueño de mi vida fue solo llevar una”, explicó alguna vez el italiano Francesco Totti, quien le entregó 25 años ininterrumpidos de su vida a la Roma, club del que fue hincha desde pequeño. Hay otros que están seguros que ese pedazo de tela tiene un significado tan grande que no es comparable ni con los millones de dólares que pueden tener en su cuenta bancaria. “En la selección yo juego por amor a la camiseta y no por el dinero. Amo esta camiseta, a mi país y a mi gente. Me importa un huevo la plata, porque la gano en Europa”, dijo años atrás el argentino Carlos Tevez.

Y, claro, también están los que la celan y llegan al punto de creerse dueña de ellas para siempre. “Pase lo que pase, dirija quien dirija, la camiseta 10 siempre será mía”, afirmó Maradona años después de dejar la selección. Hay otras chompas que combinan el valor histórico, sentimental y hasta estético. Estas son las mejores, incluyen el paquete completo. Una de esas, sin dudar, fue la que vistió la bicolor que logró la hazaña de clasificar a las Copa del Mundo del México 1970 y Argentina 1978. Con el cuello v marcado, una franja roja más gruesa (comparándola a la que viste hoy el equipo de Ricardo Gareca) y con el logo de Adidas resplandeciendo. Prueba de ello, es que la prestigiosa revista “France Football” eligió a esta como la sexta más legendaria de todos los tiempos. Un verdadero orgullo para los aficionados del combinado patrio.

Junto a esta se encuentran otras reliquias que no parecen necesitar mayor presentación. La del emblemático Ajax de Johan Cruyff (1971-73) lidera el ránking. Además tiene un valor sentimental porque representa también la revolución del ‘Fútbol Total’. En el segundo lugar del podio se ubica la del Saint Etitene (1975-77) en su época más gloriosa. Aquel cuadro, en tan solo dos años, ganó la Copa de Francia, la Ligue 1 y se proclamó subcampeón de Europa. La tercera plaza le pertenece a la Holanda de 1974, la denominada ‘Naranja Mecánica’. Aquel cuadro no pudo ser campeón en tierras alemanas, pero enamoró a todos para siempre con su novedosa filosofía de juego.

La camiseta que se puso Pelé en el Brasil (1970), que destilaba el ‘jogo bonito’ en todos los sectores del campo, también está entre las más prestigiosas. Aquel Scratch no solo fue, posiblemente, la mejor versión de la ‘verdeamarela’ de su historia, sino que también es considerado el mejor equipo de todos los tiempos y se coronó campeón del mundo en México. Le sigue, para completar el top 5, el invencible Boca Juniors (1981-82) que le permitió ganar a Diego un Torneo Metropolitano, su único título con la divisa xeneize. El top 10 de este ránking te la mostramos en imágenes al final de esta nota y, además, repasamos a continuación el cuadro completo.

El ránking pertenece a la revista francesa "France Football". (Foto: captura)

¿POR QUÉ SIGNIFICA TANTO LA BICOLOR DE LOS 70?

Teófilo Cubillas es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos del fútbol mundial. (Foto: AFP)

Al recordar lo que vivió Perú entre 1970 y 1978 es volver a vivir los años maravillosos del fútbol peruano. Clasificar a dos Mundiales de tres posibles fue algo que, incluso en estos tiempos modernos, es difícil de emular para cualquier selección en el mundo que no esté dentro de las potencias futbolísticas de siempre. En México 70 se hizo una fantástica campaña llegando hasta los cuartos de final y siendo eliminado por el mejor Brasil de su historia. A Alemania 74 no se clasificó y en Argentina 78, el camino se disfrutó más que la forma en cómo nos despedimos.

Una vez en la Copa del Mundo disputada en tierras argentinas, Perú no pudo reeditar sus mejores actuaciones de años anteriores y, si bien llegó hasta la segunda fase de la zona de grupos, se fue humillado y goleado 6-0 por Argentina. Pero eso no le quita mérito a un equipo que supo desplegar un fútbol fantástico, conseguir triunfos históricos y jugar dos Mundiales en tan solo ocho años. Sin dejar de mencionar que la base de este plantel logró también el pase a España 1982.

Otro aspecto que enriquece el valor de esa camiseta es, obviamente, quiénes la usaron. Aquella generación dorada de futbolistas que defendieron la casaquilla nacional tuvo figuras estelares de nivel mundial. Hablamos de Teófilo el ‘Nene’ Cubillas, tercer máximo goleador de la selección y considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en su momento. También se pusieron aquella divisa el ‘Cholo’ Hugo Sotil, quien brilló con la camiseta del Barcelona al lado de Johan Cruyff, y el ‘Capitán de América’, Héctor Chumpitaz. Tampoco podemos olvidarnos César Cueto, Julio César Uribe y Guillermo La Rosa, quienes brillaron también en el fútbol colombiano; o de Juan José Muñante y Gerónimo Barbadillo, ídolos en México. También la vistieron José Velásquez, Juan Carlos Oblitas, Percy Rojas, Franco Navarro...

Esa camiseta, con el paso del tiempo, también ha servido de brújula: verla nos permite nunca olvidar de dónde venimos y a dónde queremos volver a estar: entre las mejores selecciones del planeta.

TOP 10 EN IMÁGENES

1) AJAX (1971-73)

El Ajax de Johan Cruyff fue imparable en el continente europeo. (Foto: AP)

2) SAINT-ÉTIENNE (1975-77)

Aquel cuadro francés hizo historia en aquel momento del fútbol mundial. (Foto: Asociación Saint-Étienne)

3) HOLANDA (1974)

La 'Naranja Mecánica' no se consagró campeón del mundo, pero enamoró a todos con su 'Fútbol Total'.





4) BRASIL (1970)

El Brasil de Pelé en México 1970 arrasó con una expresión futbolística inolvidable. (Foto: AP)





5) BOCA JUNIORS (1981-82)

En aquel Boca jugaba Diego Armando Maradona. (Foto: Reuters)

6) PERÚ (1970-78)

Perú hizo historia entre 1970 y 1978 al clasificar a dos Mundiales. (Foto: AFP)

7) ARGENTINA (1986)

Maradona fue la gran figura del Argentina campeón del Mundial 1986. (Foto: AFP)





8) JUVENTUS (1983-85)

La Juventus ya era un cuadro de temer en el continente europeo desde hace muchísimos años atrás. (Foto: AP)

9) FRANCIA (1984)

La gran figura de aquella Francia era Michel Platini, quien compartía un gran mediocampo junto a Luis Fernández. (Foto: AFP)

10) PSG (1982-83)

El PSG de ese momento era dirigido por el técnico francés Georges Peyroche. (Foto: Twitter)

MÁS EN DT...

VIDEOS RECOMENDADOS