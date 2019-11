Después de 349 días fuera de la Champions, José Mourinho (Setúbal, 26 de enero de 1963) volvió a su torneo predilecto, al escenario que más le gusta y donde mejor puede alardear de sus éxitos. Sentado en el banco del Tottenham como si estuviese en el living de su hogar, el portugués atrajo los reflectores y recuperó el protagonismo perdido en los últimos meses tras la derrota 2-1 ante Valencia en Mestalla que dinamitó su salida del Manchester United. ‘Mou’ y la Champions se extrañaban. Ahora se tienen otra vez para reactivar esa rara relación de amor y odio.

► River Plate y los cuatro minutos en la final de la Copa Libertadores que le dejó una pérdida millonaria

►Federico Rodríguez: “Pablo Bengoechea ocupará un lugar especial en mi carrera” | ENTREVISTA

Para dimensionar a Mourinho en la competición europea habría que hacer el recuento de sus números: 148 partidos dirigidos, 80 triunfos, 36 empates, 32 derrotas, 260 goles a favor y 132 en contra. Esas estadísticas son incontestables y se traducen en dos títulos –2004 con el Porto y 2010 con el Inter de Milán– que lo erigen como uno de los grandes referentes del banquillo de las últimas décadas.

En cuestión de coronas, en la actual edición Carlos Ancelotti (Napoli) y Zinedine Zidane (Real Madrid) tienen una Orejona más que él, mientras que en la estética del juego son su enemigo Pep Guardiola (Manchester City) y el dinámico Jürgen Klopp (Liverpool) los más influyentes. Sin embargo, no hay entrenador que pueda vender más titulares que ‘The Special One’. Su regreso ofrece una mayor competitividad y pone en estado de alerta a sus rivales.

ENTRENADORES CON MÁS PARTIDOS DIRIGIDOS EN CHAMPIONS Alex Ferguson (Escocia) 194 Arsene Wenger (Francia) 188 Carlo Ancelotti (Italia) 163 JOSÉ MOURINHO (PORTUGAL) 148

Dirigiendo a su sexto equipo en la Champions –también condujo al Chelsea y al Real Madrid–, su retorno al gran escenario no fue sencillo. Con apenas seis días en el cargo, ante Olympiacos confirmó que su idea madre requiere de mucho más rodaje para lograr el entendimiento deseado. Su Spurs no se parece a sus anteriores equipos: tuvo serios desacoples defensivos que lo hicieron ver como un once muy frágil. Si el fin de semana ya había recibido dos tantos ante el West Ham (3-2) en la Premier League, ayer volvió a repetir los errores con desatenciones increíbles en su área. En 19 minutos perdía por dos goles frente a los griegos.

El volante Harry Winks ha sido titular en los dos juegos que dirigió Mourinho al Tottenham. (Foto: AFP).

La gran virtud de ‘Mou’ fue corregir el error inicial en la configuración de su once. En el 4-2-3-1 que heredó de Mauricio Pochettino, sacó a Eric Dier a los 29’ para colocar a Christian Eriksen en la primera línea de volantes. Con el danés ganó en juego, orden, ideas, posesión, rapidez y también en precisión en salida. Como un efecto dominó, el resultado terminó volcándose a su favor: Dele Alli (45’), Harry Kane (50’ y 77’) y Serge Aurier (73’) decretaron el 4-2 que clasifica a los londinenses a octavos de final, esa fase de nocaut en la que ‘Mou’ es un verdadero especialista.

“No necesito jugadores, necesito tiempo”, había pedido el portugués durante su presentación. Y aunque aclaró también que su ADN futbolístico no cambia, hoy disfrutamos de una versión suya menos rácana y más ofensiva: 7 tantos en solo dos juegos no era lo que acostumbraba a ofrecer. Quizá el parón ha despertado ideas impensadas en ‘Mou’. Lo que no cambia en él es su egolatría y prefiere parafrasear a Winston Churchill –“la historia la escriben los vencedores”– para advertir que ‘The Special One’ está de regreso en la Champions. Con él todo es ganancia para el espectáculo europeo.