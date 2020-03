Se sabe que la cuarentena ha alterado los planes de todos. En el caso de los atletas, su rutina diaria se ha visto afectada, pero no solo se trata de eso. Stefanos Tsitsipas, por ejemplo, parece no estar pasándola nada bien durante la cuarentena obligatoria que comenzó hace algunos días en Grecia.

El tenista griego, como es habitual, hace uso de sus redes sociales para contar sus experiencias en el mundo del tenis. Esta vez todo es completamente diferente. No se le ve Tsitsipas tan tranquilo como las otras veces. El joven de 21 años subió un video de más de 30 minutos a su canal de youtube, contando cómo está sobrellevando la cuarentena.

“Realmente necesito ducharme porque estoy sucio y también con sed, pero no de esto (señala una botella de cerveza). Esto es lo que te pasa cuando estás en cuarentena durante tanto tiempo: pierdes la cabeza, te pierdes en tu mierda en un momento dado, y empiezas a hablar con objetos”, confesó el número seis del mundo en el ránking ATP.

Muy extrañamente continuó hablando Tsitsipas a través de la cámara. El campeón de las Finales ATP 2019 contó que no está teniendo un buen momento con su familia, por lo que está pasando la cuarentena sin ellos. En sus partidos, ellos siempre le acompañan, pero el joven griego ya ha protagonizado momentos tensos con sus padres.

Casi golpea al padre con la raqueta y la madre bajó a retarlo.



Stefanos Tsitsipas. pic.twitter.com/Ctg1GGEsaT — Tenis Zone (@TenisZoneOk) January 7, 2020

"Si te preguntabas por qué no estoy con mi familia. Tuvimos una discusión ligera hace unos días y me fui. Todavía los amo, tengo muchas ganas de volver a verlos, pero a veces es bastante estresante estar allí. Así que decidí irme y estar solo. De hecho, no sé si hubiera sido seguro para ellos estar conmigo después de volar desde Londres”, dijo.

De esta manera, Tsitsipas está pasando este aislamiento social completamente solo. Parece haberle afectado de alguna forma u otra, ya que se le ha notado muy diferente a sus demás vídeos. Sea como fuere, los fanes del griego esperan muy ansiosos que la tranquilidad vuelva a él.

