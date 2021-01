Conforme a los criterios de Saber más

Difícil para Palmeiras más allá de la ventaja obtenida en el Monumental en las semis de la Copa Libertadores. Once veces dispararon sus jugadores al arco de River, pero once veces también Weverton, el arquero paulista del Scratch tuvo que intervenir o ver como la pelota merodeaba su valla. La diferencia estuvo en la eficacia y en el orden defensivo. Tras sobrevivir el huracán inicial de los “Millonarios” Abel Ferreira optó por las transiciones rápidas y el juego directo como armas de combate. Le salió bien, pero River, que tuvo más el balón, colaboró involuntariamente en la causa: erró ocasiones increíbles debajo del arco, Armani se hizo un gol y Carrascal se fue expulsado. La serie no está sentenciada. Si River convierte rápido en la vuelta puede transformarse en una tromba. Para cerrar la llave Palmeiras, debe administrar la diferencia con sabiduría. Entrar en el ritmo que propone River es suicida. La historia no es generosa con el “Verdao”. Ha ganado un solo título en el 99. Poco para un grande.

Difícil para River. No solo por el lastre del primer partido sino por el oficio de su rival. Este Palmeiras es pragmático. No se hace problemas en sacrificar estética si es que debe conseguir un resultado. Difiere mucho del Cruzeiro del 2015. Aquella vez los de Belo Horizonte habían, en cuartos de final, sometido a River de visita por la mínima diferencia. En el regreso las huestes de “Napoleón” Gallardo arrasaron en el Mineirao por 3 a 0 y dieron vuelta la serie. Para lograr la epopeya ahora River debe sumarle seguridad defensiva a sus poderosos argumentos de ataque. Un gol en contra los obligaría a convertir cinco en Brasil.

Difícil para Santos. Tras el adiós de Sampaoli en la temporada pasada el Peixe ha estado lejos de su mejor versión en el fútbol brasilero. Ha sido un elenco irregular. En la Copa, en cambio, ha alcanzado un rendimiento notable. Eso sí, le ha ido mejor de visita que de local en esta Libertadores. Fuera de casa está invicto y ha ganado 4 de los 6 encuentros que le tocó jugar en esa condición. En la ida en la Bombonera el árbitro Tobar ignoró un claro penal de Izquierdoz a Marinho que pudo significar el triunfo. El 0- 0 deja abierta la llave. “El empate le favorece más a Boca” dijo Cuca técnico del Santos. En casa va a necesitar que Soteldo y Marinho rindan en nivel superlativo. El “León del mar” debe buscar fisuras en la retaguardia xeneize pero sin desprotegerse atrás. Boca de contragolpe te mata.

Difícil para Boca: No solo por la dificultad de enfrentarse al Santos de visita sino por el inmenso peso que tienen los éxitos de River en el último tiempo. Históricamente a Boca no le ha ido mal en Brasil, de hecho, en esta Copa ya ganó en su excursión a Porto Alegre contra el Inter, pero los últimos triunfos de River han sido abrumadores. Boca debe enfocarse en lo suyo. Si lo hace puede, a través de la velocidad de Villa, la sapiencia de Tevez y la eficacia de Salvio encontrar las respuestas que no hallaron en la Bombonera.

Difícil para los equipos de los demás países. Apenas cuatro veces en este siglo un equipo que no sea brasilero o argentino ha logrado levantarla. La Copa es un amor difícil.

