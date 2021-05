Conforme a los criterios de Saber más

La Copa Libertadores de América, no ha sido jornada normal. Fue distinta por varias razones. La primera, la debacle de los brasileros: perdieron Santos, Palmeiras Fluminense y Sao Paulo. Apenas el Flamengo rescató un empate agónico con LDU en el Maracaná. La segunda: la epopeya de River. Los millonarios con veinte bajas y Enzo Pérez en el arco, derrotaron al Santa Fe. Y la tercera, los dos triunfos peruanos en el torneo continental.

La última vez que un elenco patrio había ganado en la Libertadores había sido 23 partidos atrás, cuando los jugadores del Sao Paulo tras ponerse en ventaja sintieron los estragos de los 3824 metros sobre el nivel del mar y cayeron contra el Binacional en Juliaca. Desde entonces, los equipos peruanos perdieron 19 veces y empataron solo 4 en el torneo, así que, que de golpe y porrazo con solo un día de diferencia dos cuadros de esta ribera consigan victorias en este torneo es una gran noticia. Cada uno con sus formas, cada cual apelando a sus mejores registros.

La U con su amor propio

No se le puede pedir más a este Universitario. Del plantel del año pasado dejó ir a su goleador, a su hombre más desequilibrante y a su diez. Además, perdió por lesión a Succar y a Santillán. En contrapartida trajo al excelente Novick, a Gutiérrez que se lastimó de inmediato, a Valera que respondió en la emergencia y a Murrugarra. Escasos refuerzos para dos campañas simultáneas. Por si fuera poco, ha tenido que disputar partidos con una frecuencia inusual. Recurriendo a su dignidad, al esfuerzo colectivo, a las manos de Carvallo y a un descomunal “Chiquitín” Quintero, la U convirtió un inicio caótico en una participación digna.

Hay que reconocerle mérito al Comando Técnico. La rotación, el cambio de sistema y el espíritu de grupo son aciertos de Comizzo. Lo de ahora, aunque meritorio, no borra el pasado. El pueblo crema no olvida que el 2020 cuando tenía todo encaminado para consagrarse terminó desmoronándose. La U carece de matices de elaboración y reciben muchos goles de balón parado. Tampoco las formas del su entrenador han sido las mejores. Dicho esto, con poco juego, pero con orden táctico y un coraje conmovedor, Los cremas han competido en un grupo que tiene a los monarcas vigentes de la Libertadores y de la Sudamericana. Además de Independiente del Valle, temible por sincronización, atleticismo y localía de altura.

Cristal con su juego

Ha habido momentos durante esta Copa que los rimenses han desplegado un futbol notable. Sostenidos por una institución prolija y con un plantel amplio los bajopontinos han encontrado respuestas a las ausencias de algunos de sus jugadores claves sin que se resienta el funcionamiento de la escuadra. Han generado numerosas situaciones de gol y, por momentos, han sometido a oponentes que cuadriplican su presupuesto. Además, han tenido algunos rendimientos estelares como los de Cristopher Gonzales o Lora. El problema para los celestes ha sido que las expectativas no se cumplieron.

El objetivo era pasar de fase y no se logró. Las ocasiones no terminaron en la red rival y aunque, es cierto que Cristal mereció más contra Racing en ambos encuentros, también es verdad que en el primero la Academia sufrió una expulsión temprana y en el segundo no alinearon su oncena titular. Parte de jugar bien es mandarla adentro en los partidos vitales. Está claro que La Liga 1 le queda chica a Cristal. La Sudamericana tiene que ser su revancha.

Uno supliendo carencias con garra y el otro convirtiendo, por fin, todo, lo que genera han ganado en la Copa. Se puede competir. La Libertadores no tiene por qué ser una tortura.

