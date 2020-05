Este domingo 24 de mayo se cumplieron 20 años de uno de los mejores actos de magia en la carrera de Juan Román Riquelme. La noche del 2000, ‘El Último 10’ hizo poner de pie a toda la Bombonera luego de la épica ‘huacha’ que le hizo a Mario Yepes en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. Esa histórica acción ha quedado inmortalizada en las mentes de los hinchas xeneizes y también en una espectacular escultura.

Aquella noche, el Boca Juniors de Carlos Bianchi se quedó con el triunfo y el pase a la semifinal, tras golear por 3-0 al River Plate. El momento más grandioso de la noche lo protagonizó Riquelme, quien cerca a la línea del lateral y estando de espaldas a su rival, dio un toque hacia atrás que pasó entre las piernas del colombiano Yepes, quien se quedó pintado ante el lujo del argentino.

Esa secuencia es la que un hincha xeneize decidió inmortalizar en una escultura. Se trata Leonardo Rossi, quien rindió homenaje a ‘El Torero’ con una maravillosa obra artística hecha a base de chapitas.

“No trabajaba todos los días pero me llevó dos años hacerla. El piso estaba hecho con 4.000 chapitas verdes, cada una con cuatro agujeros. 16.000 agujeros para formar el pasto de la Bombonera. Fue un laburo terrible. En total alrededor de 20.000 chapitas usé”, detalló Rossi en una entrevista con el medio argentino Olé.

El vídeo de la original escultura de la célebre jugada del 10 de #Boca. ¡El arte siempre fue sinónimo de Juan Román #Riquelme! pic.twitter.com/RTX3zA4gwo — SportsCenter (@SC_ESPN) May 25, 2020

Asimismo, el confesado hincha xeneize explicó el motivo por el que escogió esa ‘huacha’ de Riquelme para convertirla en una escultura y señaló que todo empezó por el deseo de hacerle un homenaje al argentino por todo lo que hizo por el Boca.

“Fue como un sueño que tuve de hacer una escultura del caño a Yepes con chapitas. También porque estuve ese partido en la cancha. Cuando hizo el caño no entendí por qué la gente gritó tanto porque no llegué a ver bien. Después me di cuenta que fue un caño porque una persona me dijo”, reveló a Olé.

