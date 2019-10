Eran finales del año 2018. Se había terminado el ciclo de amistosos de la selección peruana con las caídas ante Ecuador y El Salvador. Ricardo Gareca, técnico de la blanquirroja, pidió permiso a la dirección deportiva (Juan Carlos Oblitas) de la Federación Peruana de Fútbol para viajar a Buenos Aires y pasar días de vacaciones por fiestas navideñas. Lo que el ‘Tigre’ no había previsto era que, en medio de ese descanso, le iban a hacer una oferta muy particular.

Boca Juniors pasaba sus días más grises. Había perdido ante River Plate en la final de la Copa Libertadores en Madrid y su entrenador en aquel entonces, Guillermo Barros Schelotto, anunció su partida. Al ‘Mellizo’ lo esperaba Los Angeles Galaxy, con el que hoy disputa los Play Off de la MLS.

Con el puesto de entrenador como vacante, el presidente xeneize, Daniel Angelici, tuvo varias reuniones con su manager deportivo, Nicolás Burdisso, y así llegar a un acuerdo para iniciar un nuevo proceso en la historia boquense. “Angelici y Burdisso solo tuvieron consenso con un nombre. Era Ricardo Gareca”, lo relata Óscar Ruggeri, campeón mundial en México 86 y amigo personal del ‘Tigre’. Hoy el ‘Cabezón’ es comentarista estelar del programa “90 minutos de fútbol”, donde ayer se polemizó sobre la crisis deportiva que vive Boca, a ser eliminada por River Plate de la gran final de la Copa Libertadores de América.

Una de las críticas que enfatizó el panel fue la necesidad de tener un manager deportivo (Nicolás Burdisso) si al final quien toma las decisiones, a pesar de las discrepancias, es el presidente Angelici. Y allí fue cuando Ruggeri recordó que alguna vez ambos estuvieron de acuerdo, aunque esa situación no se volvió a repetir. El único voto unánime en el barrio de la Boca fue por el ‘Tigre’.

-El ‘Tigre’ sabe decir “no”-

Antes de que contraten al actual entrenador, Gustavo Alfaro, fueron varios lo nombres que circularon en los medios para el puesto de entrenador en Boca Juniors. Además de Alfaro parecían, por ejemplo, Antonio Mohamed (hoy retomando su carrera como técnico en el fútbol mexicano) y el mismo Ricardo Gareca.

La reunión con el técnico de la bicolor fue a finales del 2018 en Buenos Aires y, luego de varias evasivas, todos los protagonistas lo reconocieron. “De Boca Juniors me llamaron pero no prosperó porque tenía contrato con la Selección de Perú”, explicó Gareca al programa “Jogo Bonito” de Argentina en febrero de este año. Es importante recordar que Gareca no solo es un técnico con prestigio internacional por haber clasificado al Mundial de Rusia 2018 con Perú, sino que tiene una historia muy particular con Boca Juniors.

Diego-Ramón-Kempes-Gatti-Fillol-Ruggeri-Passarella-Alonso-Gareca-Tolo Gallego. Marzolini y Di Stéfano como DT's. Sí, todos juntos en un Boca- River. Fue un 27/9, pero de 1981, y no defraudaron. Fue como un All Star Game jugado en serio. Partidazo. Resumen de colección: pic.twitter.com/LiMh3DdHED — VarskySports (@VarskySports) September 27, 2019

El ‘Tigre’ se formó en la institución xeneize y fue ídolo a inicios de los ochentas, hasta que una crisis económica del club xeneize culminó con un éxodo de futbolistas. Dos de ellos fueron Gareca y Ruggeri, quienes fueron convencidos por Guillermo Coppola (ex representante de Diego Armando Maradona) para anclar en River Plate. Hubo resentimiento feroz de la hinchada boquense y, quizá, esta hubiera sido la oportunidad para una feliz reconciliación. Gareca dijo que no.

Y dijo que no porque dentro de las características principales de Gareca está el cumplimiento de los contratos. “Por eso pienso bastante antes de firmar un vínculo. Porque nunca los rompo”, me respondió el mismo ‘Tigre’ a poco tiempo de renovar por cuatro años más con Perú. El entrenador argentino le pidió un mes para pensar su futuro al entonces presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Al no recibir ninguna oferta de la selección de su país, el ‘Flaco’ volvió a Lima para estampar su rúbrica y trabajar en la Videna por cuatro años más.

Hoy la situación de Boca Juniors es muy parecida a la de finales del año pasado. Se quedará sin técnico en el corto plazo y otra vez tiene la herida abierta por perder con River Plate en una Copa Libertadores. José Basualdo, ídolo de Boca y ex entrenador de Universitario de Deportes, ha vuelto a pedir a Gareca para reflotar a los xeneizes de la crisis. “Necesitamos un entrenador que no le pese estar en el club”, dijo el “Pepe”. Daniel Angelici reconoció el mes pasado que, en su momento, dialogó con Gareca y Gerardo Martino, pero que los dos explicaron que tenían compromisos asumidos (y firmados). Quizá vuelvan a llamar desde Buenos Aires en estas semanas. De momento, lo que sabemos, es que Ricardo Gareca repetirá la misma respuesta de hace catorce meses, cuando las campanas de Navidad anunciaban la llegada del 2019.