Conforme a los criterios de Saber más

Para volverlo a entender. En la tarde del sábado, la Liga de Fútbol Profesional presentó las pautas de lo que será el torneo local esta temporada. Con hasta tres etapas, 18 equipos irán en búsqueda del título en nuestra máxima categoría. En medio de una serie de críticas por el formato y aún con algunas dudas por resolver, la Liga 1 de 2021 se jugará a la inversa de lo que sucedió el año pasado: con dos grupos en la Fase 1 y todos contra todos en la Fase 2.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Kluiverth Aguilar y el complicado camino al City de Guardiola | INFORME

Es decir, como ya es usual, el campeonato sufrirá algunos cambios con respecto a su anterior edición. En este caso, simplemente se cambió el orden en comparación a las etapas de 2020. Pero si tomamos como referencia dos temporadas atrás, 2019, sí se ve una diferencia ya que tanto en el Apertura como en el Clausura (ahora llamadas Fase 1 y 2, respectivamente) todos los equipos jugaba una vez ante cada rival.

Eso sí, dese hace algunos años, la organización ha intentado respetar el formato del torneo de manera consecutiva, pero la pandemia por el COVID-19 obligó a que en 2020 y 2021 no sea posible que se repita el formato de 2019. El de 2018 es muy parecido, salvo por la última edición del Torneo de Verano, reemplazada por la Copa Bicentenario, torneo en el que participan también equipos de la Liga 2.

La edición del torneo local en 2018 fue totalmente similar a la de su predecesor, 2017, es decir Torneo de Verano, Apertura y Clausura, pero con un detalle: según sus bases, no se jugarían semifinales, sino de manera directa la final. Aún así, no fue necesaria pues Alianza Lima salió campeón automáticamente. Cabe resaltar que de 2017 hasta la fecha, hubo un incremento de 16 a 18 equipos, llegando a un pico de 20. El descenso fue entre dos hasta tres equipos (en 2020 pudo ser cuatro) y hasta ocho equipos podían clasificar a torneos internacionales.

Formato Primera División Comparación 2021 con 2017 - 2020

2021 2020 2019 2018 2017 Equipos 18 20 18 16 16 Fechas 26 28 (**) 34 44 44 Fase 1 / 2 (Apertura / Clausura) Sí Sí Sí Sí Sí Play Off desde semifinales Sí Sí Sí Sí Solo final (*) Torneo de Verano No No No Sí Sí Copa Bicentenario Sí No (*) Sí No No Cupos a Libertadores 4 4 4 4 4 Cupos a Sudamericana 4 4 4 4 4 Descenso 2 o 3 3 (***) 2 2 2

(*): No se jugó. En 2017, Alianza Lima fue campeón directo. En 2020, la pandemia canceló la Copa Bicentenario. (**): En un inicio, se iban a jugar 38 fechas en la Liga 1 2020. (***): En un inicio, cuatro eran los equipos que iban a descender en la Liga 1 2020.

Sporting Cristal y Binacional son los dos últimos campeones del fútbol peruano. (Foto: Archivo GEC)

- 2013 a 2016 -

Si retrocedemos un poco más, los cambios empiezan a ser más notorios. En 2016 fue la última vez que se jugaron liguillas como segunda etapa del torneo. Esta parte era un Torneo del Verano o Inca encubierto, pues era a dos grupos con dos ruedas, solo que no había título en juego y la tabla acumulada se prolongaba. Dicho campeonato fue el primero que tuvo cuatro cupos para la Copa Libertadores.

Una resolución tocó parte del formato para el Descentralizado 2015. Alianza Atlético consiguió su regreso a la Primera División gracias a un reclamo, y no quedó más opción que organizar un campeonato con un número impar de participantes. Por ende, descendió uno más. La gran novedad fue que los Play Off se jugarían desde semifinales y no solo la final, como era habitual.

En 2014 fue la primera vez que se introdujo el Torneo del Inca, con Alianza Lima como debutante campeón. Al dejar de lado las liguillas tras cinco campeonatos seguidos, se innovó con ese formato para mantener las 44 fechas. Además, volvían los Apertura y Clausura, torneos cortos que no se jugaban desde 2008. A diferencia del pasado, eran a una sola rueda.

En 2013 fue la última vez que se organizó en un formato que nació en 2009, ya que las dos anteriores temporadas no hubo definición. Dos ruedas a ida y vuelta para dividir a los equipos en dos liguillas, en donde el líder de cada grupo se enfrentaban en una final. Como pasa en todos los años, para descender había que sumar menos puntos en el acumulado. En este lapso de tiempo, los formatos cambiaron de nombre, pero no en el híbrido de su desarrollo. La confusión nacía en mayor medida por ese motivo.

Formato Primera División Comparación 2021 con 2013 - 2016

2021 2016 2015 2014 2013 Equipos 18 16 17 16 16 Fechas 28 44 40 o 42 44 44 Fase 1 / 2 (Apertura / Clausura) Sí Sí Sí Sí No Play Off desde semifinales Sí Sí Sí Solo final Solo final Torneo de Verano / Inca No Liguillas Sí Sí Liguillas Copa Bicentenario Sí No No No No Cupos a Libertadores 4 4 3 3 3 Cupos a Sudamericana 4 4 4 4 4 Descenso 2 o 3 2 3 2 2

Universitario de Deportes fue campeón en el primer y último año en que no se jugó Apertura y Clausura. (Foto: Martín Herrera / GEC)

- 2009 a 2012 -

Universidad San Martín fue campeón sin jugar la final en dos años seguidos y el sistema del campeonato cambió para forzar que se juegue una. Así, en 2009 nacieron las liguillas, sistema que se repitió sin muchos problemas hasta 2013, salvo una temporada. Con dos grupos, sin torneos cortos y solo un campeón, era imposible que dos equipos no se crucen en la pelea por el título nacional. Al parecer, además, debían jugarse 44 fechas sí o sí.

El único año que no respetó este formato fue 2011. Sergio Markarián pidió el máximo de tiempo posible para entrenar con sus seleccionados en cara a la Copa América (Perú quedó en el tercer lugar), y se suprimieron las liguillas, restándole 14 jornadas al calendario. En esos meses de para, se jugó un novedoso Torneo Intermedio, una especie de Copa Bicentenario, pero sumando equipos de la Copa Perú. José Gálvez FBC de la Segunda División se quedó con el título.

Como se mencionó, el torneo local no sufrió cambios drásticos en este lapso de tiempo. Eso sí, en medio del campeonato de 2011, la Conmebol anunció que los cupos a la Copa Sudamericana aumentarían de tres a cuatro. Siempre hubo 16 equipos, número que se buscó mantener hasta que el Descentralizado cambió de nombre a Liga 1.

El Boom de los ‘Jotitas’, la selección peruana Sub 17 que clasificó al Mundial de la categoría en 2007, trajo la ‘Bolsa de Minutos’ para el Descentralizado 2008. Desde ese entonces, no cumplirla traería consecuencias en la resta de puntos en la tabla acumulada. Una antítesis era el Torneo de Promoción y Reservas, con nacimiento en 2010, que te sumaba unidades en caso de ubicarte entre los líderes.

Formato Primera División Comparación 2021 con 2009 - 2012

2021 2012 2011 2010 2009 Equipos 18 16 16 16 16 Fechas 28 44 30 44 44 Fase 1 / 2 (Apertura / Clausura) Sí No No No No Play Off desde semifinales Sí Solo final Solo final Solo final Solo final Liguillas No Sí No Sí Sí Copa Bicentenario Sí No Intermedio No No Cupos a Libertadores 4 3 3 3 3 Cupos a Sudamericana 4 4 4 3 3 Descenso 2 o 3 2 2 2 2

Juan Aurich dio la vuelta olímpica en la última edición del torneo que se jugó solo a ida y vuelta. (Foto: David Vexelman / GEC)

- 2005 a 2008 -

A finales de la primera década del 2000, el torneo peruano se mantuvo con Apertura y Clausura con dos ruedas en cara torneo corto. Es decir, un mismo partido se repetiría, como mínimo, cuatro veces en una temporada. Los cupos a la Libertadores y Sudamericana siempre fueron de tres y dos respectivamente. Los dos últimos de la tabla acumulada, se iban al descenso.

Eso sí, entre 2004 y 2005, se innovó con un sistema de promedios (como en Argentina) para definir a los que se iban a la baja. Como era de esperar, este cambio no aguantó mucho tiempo y se mantuvo el formato actual. A partir de 2006, todo equipo que descendía, tenía que jugar en la Segunda División sí o sí, pues el torneo había pasado a jugarse con equipos de todo el país.

Lo que no mantuvo uniformidad fue la cantidad de equipos, de 13 en 2005, se redujo a 12 en 2006 y subió a 14 en 2008. Esto, de manera notoria, afectó en el número de fechas. Incluso, de 2007 para 2008, Manuel Burga prácticamente amenazó que se jugaría con impares, para luego, retractarse y dar luz verde a un duelo entre los subcampeones de Copa Perú y la hoy Liga 2 por un lugar en la máxima categoría.





2021 2008 2007 2006 2005 Equipos 18 14 12 12 13 Fechas 28 52 44 44 48 Fase 1 / 2 (Apertura / Clausura) Sí Sí Sí Sí Sí Play Off desde semifinales Sí Solo final (*) Solo final (*) Solo final Solo final Liguillas No No No No No Copa Bicentenario Sí No No No No Cupos a Libertadores 4 3 3 3 3 Cupos a Sudamericana 4 2 2 2 2 Descenso 2 o 3 2 2 2 2 (Promedios)

(*): No se jugó. En 2007 y 2008, U. San Martín fue campeón directo.

U. San Martín es el último equipo que ganó el título en dos años consecutivos. (Foto: Sebastián Castañeda / Archivo El Comercio)

Más en DT:

Video recomendado:

Jean Pierre Rhyner llegó al FC Emmen de Araujo y Peña