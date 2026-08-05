LEE: ¿Qué significa para los tres jugadores vivos más antiguos de Alianza aparecer en “Íntimos y eternos”, el libro de El Comercio y Alianza Lima

— Lima 2027 tendrá nuevas obras. ¿Qué tan necesarias son?

Son obras que se hacen por la inclusión de deportes como el críquet, que se practica mucho en el Caribe, y la escalada, que va a ser olímpica. Y el tenis, que ya era un tema desde los Panamericanos pasados. En la Villa Panamericana se liberó mucho espacio cuando redujimos las torres y se está usando ese espacio.

— ¿Siempre se pensó en un complejo para el tenis?

Nosotros hicimos las torres sobre una plataforma de concreto bien sólida y se liberó el espacio y la idea era poner el tenis ahí, pero no nos alcanzó el tiempo. Para arcilla se necesitaba un periodo de compactación que ya no fue posible. Por eso ahora se sugirió hacer un legado para el tenis ahí.

— ¿Estaremos a tiempo?

No son obras complejas y en caso de que no se llegase a tener las tribunas, se pueden hacer con tribunas temporales, como se hizo con el estadio de atletismo en la Videna, que tiene 5 mil permanentes y para los Juegos se amplió a 12 mil. En cuanto al tenis, se necesitaba un espacio como la cancha Hermanos Buse [en el Campo de Marte], que es un buen estadio, pero era un drama trasladar a los deportistas.

⏳ Faltan solo 2 días.



Cada vez estamos más cerca de vivir un momento que quedará en la historia del deporte en nuestro continente. 🏅💙



Este 6 de agosto comenzaremos oficialmente la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. 🇵🇪✨ pic.twitter.com/nyekVywScT — Lima 2027 (@Lima2027Juegos) August 4, 2026

— Daba la sensación de que Lima 2027 no tenía algo nuevo...

Es un tema de legado también para una zona popular de Lima. Así como en Villa María del Triunfo que hay más canchas, de ahí tienen que salir talento para cualquiera de estos deportes.

— Ud. que ha estado en el debate técnico con Fuerza Popular, ¿cómo ven el tema de infraestructura deportiva desde el Gobierno?

Hay una idea que está en un proceso de maduración, de separar la gestión de la parte de infraestructura deportiva. Una cosa es tener los recintos bien atendidos y otra es gestionar la política deportiva. Entonces, creo que el IPD debe gestionar el deporte, que los deportistas tengan sus competencias, fomentar el semillero, pero los recintos deben ser administrados por un ente que sea responsable de ellos y busque generar ingresos razonables que ayuden a su mantenimiento, como fue con el tema de Legado 2019.

— Eso ya se anunció hace unos años, cuando PCM anunció que Legado se iba a encargar.

Fue una sugerencia mía, pero luego entraron personajes siniestros…

— ¿Eso se volverá a ver luego de Lima 2027, un proyecto que administre las sedes?

Que la administre un solo ente y que todos puedan usarlas, y no que las federaciones las conviertan en sus feudos, como ha pasado antes con algunas sedes.

Entrevista a Carlos Neuhaus. Fotos: Joel Alonzo/GEC

— ¿Qué ha podido ver de la organización de Lima 2027?

Creo que están recuperando el tiempo perdido, contra el tiempo, sí, pero con la diferencia de que las obras ya están ejecutadas y solo es hacerle mantenimiento. Por las obras que quedan por hacer, creo que no habría que preocuparse.

— ¿Ud. será parte de la organización?

Yo colaboré para que se pueda traer Lima 2027, incluso fui a la Asamblea en Miami a mostrar lo que se hizo, la infraestructura que ya está lista. Ahora veo que se está contratando gente de experiencia que ya trabajó en Lima 2019 y eso está bien.

— Siente que el Gobierno está comprometido.

Siento que sí saben lo que viene [la grandeza de los Juegos]. Ahora van a tener la cuenta regresiva en la Plaza de Armas, pero también hay temas como la delincuencia y el fenómeno de El Niño con los que se va a tener que luchar. Esa es una tarea inmediata.

Infografía: El Comercio.

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