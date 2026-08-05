Por Christian Cruz Valdivia

Fue la cabeza de Lima 2019 y en la campaña electoral se encargó del equipo técnico de infraestructura de Fuerza Popular, ahora partido de gobierno. Carlos Neuhaus nos habla de cómo ve los Juegos Panamericanos Lima 2027 a un año de su inicio.

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Entrevista