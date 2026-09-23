La paleta frontón, deporte peruano nacido en 1945, alcanzó esta semana un nuevo hito en su proceso de internacionalización. En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se disputan en Argentina, se desarrolló por primera vez una competencia de frontón dentro del ciclo olímpico fuera del Perú.

El escenario no pudo ser más simbólico: frente a uno de los emblemas de la ciudad argentina, el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario, la disciplina que nació en nuestro país dio un paso más en su expansión internacional. Se trata de la quinta ocasión en que la paleta frontón forma parte de una competencia de gran envergadura dentro del ciclo olímpico, después de los Juegos Bolivarianos 2013, los Juegos Panamericanos Lima 2019, los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2024 y los Juegos Bolivarianos Lima 2025.

El camino comenzó en el 2013. Conversamos con Fernando Patroni, expresidente de la Federación Deportiva Peruana de Frontón, quien nos comentó sobre el proceso para que este deporte comenzara a destacar: en ese período, la intención inicial era que la paleta frontón saliera de Lima por primera vez y formara parte de los Juegos Bolivarianos que iban a realizarse en Trujillo. Sin embargo, problemas en las gestiones públicas provocaron el cambio de sede y finalmente la competencia se trasladó a Lima.

Esta modificación permitió, además, concretar una infraestructura inédita para el país: se construyó la primera cancha de pelota vasca en el Perú, en un tiempo récord de 21 días. Aquella edición de los Bolivarianos marcó la primera participación de la paleta frontón en una competencia internacional del ciclo olímpico.

🇵🇪 ¡𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼́𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼́𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗮!



Por primera vez, la paleta frontón sale del Perú para ser parte de una competencia internacional: una selección nacional participa en los Juegos Suramericanos Santa Fe… pic.twitter.com/lNyLZ9cDzA — ipdperu (@ipdperu) September 23, 2026

El éxito de la disciplina en los Juegos Bolivarianos abrió una nueva puerta. En el 2015, la paleta frontón fue incluida entre los deportes que formarían parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Como parte de la preparación para aquella cita, el complejo deportivo de Villa María del Triunfo fue mejorado y se construyeron nuevas canchas.

Ese mismo año se realizó en el Perú el primer torneo internacional de paleta frontón, con la participación de representantes de distintos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile.

La presencia de la disciplina en competencias internacionales también ha impulsado su infraestructura y práctica fuera de las fronteras peruanas. Actualmente, entre los países que participan en los Juegos Suramericanos, Perú y Argentina son los únicos que cuentan con canchas preparadas para la práctica del frontón. En el caso argentino, sin embargo, estas instalaciones tienen un acceso más limitado: se ubican exclusivamente en un pueblo llamado Ucacha en la provincia de Córdoba, donde residen apenas aproximadamente 6000 personas; son las primeras dos canchas exclusivas hechas de frontón peruano en Argentina.

El crecimiento de la infraestructura peruana también ha convertido al país en un punto de preparación para deportistas extranjeros. Atletas de otros países llegan al Perú para entrenar y prepararse de cara a distintas competencias internacionales, una dinámica que contribuye a ampliar el alcance de una disciplina que durante décadas estuvo vinculada principalmente al ámbito nacional.

¡HISTÓRICO! El frontón deporte peruano se jugó en los #JuegosSudamericanos #SantaFe2026 por primera vez en la historia.

! Es la primera vez que se juega fuera del país!

Nuestro campeón panamericano Kevin Martínez debutó con 2 triunfos: 2-0 ante 🇦🇷 y 2-0 ante 🇧🇴

PERÚ ES CLAVE! pic.twitter.com/hYyUzMsumy — Alexandra Salgado O. (@alesalgado) September 22, 2026

En el Perú, actualmente la paleta frontón se disputa en la modalidad de singles y dobles -aunque en los Juegos Suramericanos de Santa Fe solo se está llevando a cabo la modalidad de individuales-. Entre los principales referentes del ranking nacional se encuentran Kevin Martínez, de 34 años, y Valeria Garcés, de 23, que lideran las listas.

El desafío ahora es consolidar ese crecimiento. Después de haber tenido presencia en Lima 2019 y de atravesar posteriormente las dificultades derivadas de la pandemia, la paleta frontón comienza a encontrar nuevos espacios fuera del país. Su llegada a los Juegos Suramericanos de Santa Fe representa, en ese camino, algo más que una nueva competencia: es la primera vez que el deporte peruano forma parte de un evento del ciclo olímpico lejos de casa.

El siguiente paso será lograr que ese crecimiento no dependa únicamente de las competencias internacionales que el Perú pueda albergar. Franco Velasco, ex seleccionado nacional y medallista bolivariano 2024, propone una iniciativa hace un llamado también a las autoridades: “Necesitamos más apoyo de las municipalidades en promover el deporte, y sería ideal que el Ministerio de Educación lo empiece a promover en los colegios”.

Para ello, será clave continuar fortaleciendo la infraestructura, generar mayores espacios de formación para nuevos deportistas y promover el desarrollo de la disciplina tanto dentro como fuera del país. En esa línea, el respaldo de la Federación Deportiva Peruana de Frontón, las instituciones públicas y la empresa privada puede resultar determinante para que más atletas puedan entrenar, competir y llevar el nombre de un deporte nacido en el Perú a nuevos escenarios.

Santa Fe ya marcó un precedente. Ahora el reto es conseguir que no sea una excepción, sino el inicio de una presencia cada vez más frecuente de la paleta frontón en el escenario internacional.

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