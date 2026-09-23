Por María Paula Regalado

La paleta frontón, deporte peruano nacido en 1945, alcanzó esta semana un nuevo hito en su proceso de internacionalización. En los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que se disputan en Argentina, se desarrolló por primera vez una competencia de frontón dentro del ciclo olímpico fuera del Perú.

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