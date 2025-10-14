“La pesca deportiva es una fuente de turismo y genera riqueza a lo largo del país”: La historia de Armaq Pesca y cómo se convirtió en una tienda de culto

En ese recorrido, un nombre aparece con fuerza: Armaq Pesca. Germán Vásquez Solís, su representante, recuerda cómo aquella afición que parecía lejana terminó convirtiéndose en motor de turismo, movimiento económico y pasión compartida en la costa, la sierra y la selva. Porque en el fondo —dice— pescar no solo es atrapar un pez, sino darle vida a una comunidad entera que se organiza alrededor de esa experiencia.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

¿Cuál es la importancia de la pesca deportiva en el Perú?

El Perú es un país pesquero, el mayor país pesquero del mundo, pero es principal por la pesca anchoveta. La pesca deportiva en el Perú venía un poco atrasada y hace más o menos entre 25 o 30 años comenzó a aumentar gracias a algunas empresas que comenzaron a vender artículos para pesca deportiva. Asimismo, hace 15 años gracias a Armaq entró a este grupo de empresas. Es una fuente de turismo y deja gotitas en restaurantes, etc. Eso genera riqueza en diferentes ámbitos donde se realiza a lo largo del país.

¿Dónde se realiza la pesca deportiva en el Perú?

La pesca en el Perú se hace en agua salada como en agua dulce. En el mar se hace en el norte con el robalo, charela, pero también cae pluma. Se hace pesca en orilla y embarcada. En el centro y sur, se pesca el lenguado, la corvina y la cabrilla. La cabrilla se pesca embarcado y también desde las peñas. En la sierra se pesca la trucha, que es una especie introducida allá muchos años que se encuentra en ríos y lagunas andinas y altoandinas sobre los 4500 m.s.n.m o 5000 m.s.n.m, dependiendo de los ríos y temporada del año, sobre todo en los meses más calientes se encuentra desde los 2500 hacia arriba y en los meses más fríos desde los 2000 hacia arriba. En la selva está la doncella, peces que tienen escamas y como pesca deportiva el tucunaré y muchos peces de selva. Es frutífera la pesca en nuestra Amazonía.

¿Cómo nació Armaq Pesca?

Armaq pesca en sus inicios trabaja en colaboración con Sport Fishing Perú, que tenía un espacio en la tienda del Jockey Plaza, en el segundo piso para la pesca deportiva. Y después Armaq compró todos los activos de Sport Fishing en lo que se refería a pesca deportiva y comenzó en este proceso. De ahí hemos venido creciendo desde hace 17 años. Su visión inicial es ser una tienda que ofrezca multimarca, que podemos ofrecer a nuestros clientes y que son buscadas para satisfacer sus necesidades en marcas conocidas. Aunque si tenemos una marca propia que la trabajamos en forma puntual para algunas necesidades que nos solicitan los clientes.

¿Qué diferencia hay de Armaq pesca con otras tiendas de pesca en el Perú?

Dos diferencias importantes. La primera es que somos multimarca. Es decir, nosotros ofrecemos marcas japonesas, americanas y así vamos proveyendo materiales para la pesca deportiva de diferentes países y marcas. Eso es una gran diferencia. La mayoría de las otras tiendas se aferran a una marca. La otra diferencia es que nosotros ofrecemos material para varias modalidades de pesca, como la pesca embarcada para grandes especies como el Marlín. Cañas, carretes, señuelos, líneas especializadas para esta pesca y en el otro extremo hasta la pesca ultraligera. Utilizando cedales de cuatro libras tanto trenzados como monofilabentos y cañas especializadas para ese carrete de tamaño de pesca. Esa oferta en variedad de marcas y estilos de pesca es lo que nos diferencia de todas las otras marcas presentes en el Perú.

La pesca deportiva en el Perú

¿Cuál considera que ha sido el hito más importante en el crecimiento de Amaq?

Un hito muy importante se produce en el 2018 cuando se firma un convenio con Okuma Internacional, para la distribución de sus productos, pese a que ya lo veníamos haciendo, pero no directamente. Ese año suscribimos un convenio con Okuma que son muy respetuosos en ello y nos sirvió en la pandemia, ya que hubo escasez de productos, porque tenían múltiples lugares para proveernos de productos desde Taiwán, Chile, Uruguay y otros países. Esto porque Estado Unidos no tenía stock para exportar a otros países.

¿Qué significa para ustedes ser reconocidos como la mejor tienda de pesca deportiva del país?

Realmente nos enorgullece ser reconocidos como una tienda importante de pesca en el Perú. Pienso que se debe a la diversidad de productos que ofrecemos. Tenemos más de 3500 códigos de pesca deportiva, desde cosas muy pequeñas, hay tremenda variedad de anzuelos, cañas, carretes y nuestros clientes saben que en Armaq va a ver para todas las variedades de pesca. Eso nos enorgullece mucho.

¿Cómo se relacionan con pescadores principiantes que recién comienzan en la pesca deportiva?

Nos relacionamos de dos formas. Una es a través de pro staff, a quienes les llegan preguntas sobre lugares y modalidades de pesca. Están en la zona norte, centro y sur. En la Sierra alguien nos apoya para la pesca y posiblemente en la selva para algunas especies de pesca deportiva como puede ser el Tucunaré. La otra forma de relacionarse es a través de la tienda y el consultor acude al llamado de algún cliente sobre pesca y reparación de artículos de pesca.

¿Cómo visualizan a Armaq en los próximos cinco años?

Nosotros en Amaq pensamos que vamos a estar en un crecimiento sostenido en el tiempo, pero pequeño. La pesca deportiva es una actividad que no tiene barrera de entradas, cualquier importador que desee iniciar sus actividades como proveedor. Simplemente puede comprar y comenzar a vender. No hay ninguna regulación más allá de lo que se necesita para una empresa. Entonces, los competidores han aparecido tanto formales como informales. Como empresas online y que venden por internet y es preocupante porque no pagan impuestos por esta actividad. Pero nosotros vemos un crecimiento sostenido, pero vamos a mantener nuestra línea de ser multimarca para multiespecies y eso es nuestro fuerte y sobre eso vamos a seguir avanzando.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.