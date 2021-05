Conforme a los criterios de Saber más

A Daniel Ahmed aún muchos no le perdonan su labor tras haber dirigido al plantel de Alianza Lima, que descendió deportivamente en el 2020. Es más, su labor en selecciones menores, también despierta cuestionamientos gratuitos. Sin embargo, el técnico argentino nacionalizado peruano no quiere cumplir el papel de víctima y reaparece para enfrentar las críticas. Por eso aceptó charlar con El Comercio para responder al cargamontón que no cesa. Que aún lo persigue.

-Muchos criticaron su trabajo en las selecciones de menores y en Alianza, tras el descenso…

La gente que no tiene el don de persona me sale a matar. Me gustaría que las personas que me critican, salgan y digan, qué hicieron por el fútbol peruano. Al Perú llegué hace diez años. Del 2010 al 2013 trabajamos en las categorías 93′, 94′, 95′ y 96′. Todas esas categorías las trabajamos con un grupo de peruanos y de ahí salieron: Abram, Aquino, Tapia, Araujo, cantidad de jugadores, que como primer legado fueron parte de la base del Mundial 2018. Ricardo Gareca hizo un extraordinario trabajo, y tuvo en la Copa América Centenario, en Estados Unidos, la oportunidad de enriquecer el plantel que no venía bien.

Inteligentemente, con su equipo convocó a muchos juveniles que fueron parte de la base del plantel que clasificó al Mundial y llegó a la final de la Copa América. Eso fue un aporte que no solo lo hice yo, sino todos los peruanos muy capaces. El segundo aporte, el 2014 campeón con Sporting Cristal, el 2015 subcampeón. Después llego nuevamente a la selección peruana por mis conocimientos, entre el 2016 al 2019.

-¿Cómo defiende esta etapa que tuvo en la Federación?

¿Cuál es mi argumento? en el Perú nunca hubo 30 equipos entre Primera y Segunda que tuvieran equipos Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19 o que tuvieran un torneo internacional. Hicimos un reto regional donde incluimos todas las regiones buscando talentos, había 24 centros de desarrollo, llegamos a buscar 50 mil chicos dando oportunidades. Chicos que venían de la selva, Iquitos, en lanchas, viajando dos días para poder probarse, buscamos el talento del país, pero el proyecto del 2019 lo mataron.

-¿Quiénes...?

Los que rigen destinos del fútbol peruano no quisieron invertir más, cuando es una obligación en la Federación. Ecuador invierte, Argentina invierte, Brasil invierte, todos, pero acá no, no interesa el desarrollo, sino el cortoplacismo. El cortoplacismo de un periodo de cuatro años y me voy, ya está. No voy a gastar dinero en algo que no voy hacerlo yo. No se trata que disfrute yo. Se trata de construir algo a través de un cargo, que representa una seriedad y un deber moral hacia un pueblo, ya que esto no se trata solo de fútbol, sino de un tema social.

Nosotros teníamos tres entrenadores en desarrollo, un administrador, eran veinticuatro centros de desarrollo, treinta equipos (Sub 13, Sub 15, Sub 17 y reserva), cuatro entrenadores por equipo en cada región. Cuatro preparadores físicos, entrenadores de arqueros, fisioterapeutas, y una bolsa de trabajo para miles de peruanos capacitados.

Los puestos de trabajo se crearon, pero al sacar el torneo Centenario, esos entrenadores ya no trabajan en el fútbol, así como los jóvenes ya no están formándose. ¿Después a quién terminamos echando la culpa? A una selección que no ganó en una Eliminatoria, a un equipo que no pasó de fase en Copa Libertadores, a un entrenador que no pudo clasificar. La culpa es del sistema, pero no quieren cambiarlo. Unos poquitos la pasan bien, comen de esa minoría, y no invierten en el desarrollo del fútbol, de la sociedad.

-Su contrato con Alianza era como jefe de la Unidad Técnica en Menores, pero terminó asumiendo el primer equipo…

Mi cargo no era de menores. Mi tarea era crear un planeamiento deportivo dentro del club que unifique y genere un producto único cuando el jugador llegue al primer equipo, y todas las áreas sean un soporte. Mi trabajo era en el área de estadísticas, scouting nacional e internacional. En eso trabajamos los primeros días de febrero hasta el 5 de noviembre del 2020, hasta que se hizo un tobogán, luego de la salida de Salas y tuvimos al equipo veinticinco días.

Mi trabajo era armar esa estructura durante 2020 y 2021, que Alianza no contrate más jugadores a dedo o por recomendación. Había tabuladores. Era respetar los contratos, proteger el patrimonio de Alianza. Nosotros no armamos el primer equipo en el 2020. La consecuencia del descenso nace del armado de los planteles. El Fondo Blanquiazul tiene una gran misión dentro del club, que es demostrar su proyecto de cambio. A insertarse en un país, sino en región y creando infraestructura. Alianza tiene potencial enorme. Su principal patrimonio es su gente.

-¿El descenso fue responsabilidad compartida? ¿Nadie se salvó?

Yo soy responsable, el Fondo es responsable, la gente que estuvo es responsable, los entrenadores fueron responsables . Cuando un sistema no funciona, todos son responsables. Estuvimos diez meses, el cinco de noviembre entramos en un tobogán sin fin. Sin los uruguayos, un equipo desmembrado, Cruzado se rompió el tobillo, el venezolano Quijada se lesionó. Ningún entrenador quería agarrar el equipo.

Me insistieron, y en el peor de los escenarios, acepté. Y lo volvería hacer, pues soy profesional. Más allá del momento de crisis y problemática, nunca hice daño al fútbol peruano. A mucha gente no le gusta lo bueno que hice por el país, y lo envidia. Y esos veinticinco días fueron suficientes para matarme, destrozarme. Hay gente mediocre que vive de matar al que puede construir. Yo asumí una responsabilidad, cargué una mochila y aparecí en la última foto. Después en el análisis en frío, era complicado expresar una idea de juego en lo táctico, físico, cada tres días se jugaba. Estoy decepcionado por el desarrollo del fútbol peruano. Mi ciclo en Alianza se cumplió. Lo que sí deseo es que puedan construir todo lo que vi adentro.

Daniel Ahmed llegó en el 2016 a la Federación Peruana de Fútbol para ser Jefe de la Unidad Técnica de Menores y se fue a finales del 2019. (Foto: GEC)

-¿Siente que se cerraron las puertas del fútbol peruano?

Si me hablas del momento del país, no voy a encontrar un espacio para insertarme en el fútbol peruano. Este es un gobierno de fútbol que no piensa en mañana. Hace dos años no producen por la pandemia. Este año por lo menos era para armar un selectivo de dieciocho chicos de Sub 15 o Sub 18 de pocos clubes de menores y salvar pocos talentos, hacerlos entrenar presencialmente, invertir en medidas de bioseguridad.

Estar a esa edad sin mover el músculo es complicado. Hay que buscar alternativas, armar selectivos, ser sparring de la Primera. No hay desarrollo. Yo me fui de la FPF por falta de proyecto, tenía una opción de tres años más de contrato, pero qué me iba a quedar. El 2019 perdí tiempo en la FPF, ya no quisieron invertir por más que con Gareca y Oblitas fuimos hablar. No se hizo más captación en regiones. ¿Qué iba hacer en la FPF? Así salí. Si no hay proyectos serios es hacer perder el tiempo.

-Se le criticó por haberse volteado el escudo del uniforme de Alianza ¿Qué pasó realmente?

Cuando termina el partido con Sport Huancayo, la policía nos manda a otro lugar del estadio para salir por otra puerta, pues había mucha gente haciendo disturbios. Los policías nos dicen que nos cambiemos de ropa, civil a todos, el cuerpo técnico y jugadores. Tanto yo y mi cuerpo técnico, estábamos concentrados veinte cinco días, no teníamos ropa particular, solo del club.

La policía nos dijo que diéramos vuelta el buzo para que no nos logren identificar los hinchas si llegaban a tirar la puerta; sin embargo, hubo maldad. La misma policía envió una foto a un periodista. Dijeron que habíamos desprestigiado el escudo de Alianza. Fue orden de la policía por la turba de hinchas por entrar.

La imagen que se filtró de Daniel Ahmed junto a su comando técnico luego del descenso de Alianza Lima. (Foto: @Dmendizabalz)

-También circuló en redes sociales un audio donde criticaba lo vivido en Alianza, hasta el predio.

Lo sacaron de contexto. Yo dije que Alianza en 110 años, lo único que tenía era la explanada, la estructura del estadio, pero seguía hablando de su grandeza. También que debería tener un campo propio, una sede social para su gente, por el poderío de Alianza. Me sacaron todo de contexto y pusieron solo: Alianza tiene en 110 años solo una explanada. Fue una maldad.

-¿Y cuál fue su reacción tras enterarse del regreso de Alianza a Liga 1?

Alegría. Y es que, viendo la grandeza de Alianza, me encariñé con el club. Veía toda la obra social que se podía hacer. Veo Alianza como un medio de cambio deportivo, social. Pienso que Alianza puede construir un país. No solo es una idea futbolística. El deporte es un medio, pero no puede ser que no tengan presencia en regiones, solo cuando van a jugar un partido.

-Lo hizo debutar en Cristal y dirigió en Alianza. ¿Por qué Beto Da Silva no termina de despegar en el fútbol?

Los jugadores de fútbol tienen retos constantes. No solo es el talento, sino también perseverancia. Beto Da Silva tiene talento e hizo su trabajo cuando lo tuvimos en Cristal, de ahí juega la final con Melgar, 2015. Es comprado por el PSV, había hecho un buen año. A partir de ahí comenzó a transitar por muchos equipos, quizá no tuvo un asesoramiento deportivo que le permitiera ir paso a paso y no saltar cuatro a cinco escalones. Entro esos viajes, hay muchos factores para que un jugador pueda rendir. Me parece que generó desorden en su vida, si lo corrige, puede encaminarse. Necesita corregir aspectos de su carrera personal y profesional para explotar su talento.

-¿La fortaleza mental es determinante?

Cuando uno habla de talento, erróneamente cree que es el jugador que gambetea a tres y hace un gol. Para gambetear a tres y hacer un gol, tienes que tener mentalidad para entrenarte, para descansar, para entrar a una cancha, soportar la adversidad. El talento si no se forma, no se construye. Justamente en la etapa formativa en el lunes a lunes, cada año en etapa de menores, ese jugador construye sus objetivos. Los procesos de Tapia y Aquino fueron en selección, tuvieron competencia internacional, un promedio de treinta partidos, hicieron tres categorías, pero son jugadores con excepciones. Si haríamos en todos equipos del Perú, dándole competencia, todos van a crecer.

De izquierda a derecha: Renato Tapia, Edison Flores, Alexi Gomez, Miguel Araujo, Andy Polo, Wilder Cartagena y Yordi Reyna, parte del plantel Sub 20 de Daniel Ahmed que participó en el sudamericano de esa categoría en el 2013 . (Foto: FPF)

-¿Qué sensación tiene al ver a Pedro Aquino y Renato Tapia triunfar en México y España?

Una alegría grande, pues el fútbol peruano puede demostrar que tiene jóvenes con proyección. Más allá del momento futbolístico de ambos, hay un tema que es positivo para la reflexión. Fueron chicos que respetaron sus procesos formativos completos, los años de mayor aprendizaje, el colegio, hicieron buena educación. Eso potenció. El fútbol peruano no es la excepción. Los jugadores que tienen procesos no erran. Tienen principios humanos de profesionalización, hay un crecimiento integral, en ese camino el jugador de rebela.

A nosotros nos pasó con Aquino. Tengo una anécdota con él. Le explicamos varias veces que debía tener un tema de solidaridad con la pelota, veníamos hablando hace algunos meses, le di un tiempo de reflexión para que analice si quería perseguir su sueño de ser jugador profesional. No lo convocamos algunos microciclos en la selección, luego volvió renovado. Es una anécdota que tenemos con él, ahora nos reímos de esa situación, pero son etapas formativas en lo humano, personal. Es el reclamo que tiene el fútbol peruano. Hoy en el fútbol peruano entre Primera y Segunda solo cuatro equipos forman, a excepción de Melgar, están todos en Lima. Hay jóvenes con talento, pero sin formación. El fútbol peruano tiene jugadores capaces, pero necesitan que sus entes mayores den la mano para poder desarrollarse.

-El regreso de Farfán a Alianza, al fútbol peruano, ha despertado otra expectativa…

Farfán es el fútbol mismo. Es el espíritu sano del fútbol peruano. Esta en el lugar que ama. La vida lo ha puesto a prueba muchas veces, pero le ha peleado y se ha ido alineando. Siento que grupo de Ricardo Gareca incidió mucha mejora de él. Sabe que tiene a la selección al lado.