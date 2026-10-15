La Asociación MAGIA apoya a niños con cáncer de escasos recursos y cuenta con un albergue de 32 habitaciones para un niño y su acompañante.
La Asociación MAGIA apoya a niños con cáncer de escasos recursos y cuenta con un albergue de 32 habitaciones para un niño y su acompañante.
Por Redacción EC

La Ruta del Pejerrey realizará su cuarta edición consecutiva en Perú, combinando deporte y solidaridad para recaudar fondos destinados a apoyar a niños con cáncer y sus familias.

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