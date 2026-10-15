La Ruta del Pejerrey realizará su cuarta edición consecutiva en Perú, combinando deporte y solidaridad para recaudar fondos destinados a apoyar a niños con cáncer y sus familias.

Organizada por Runners con Causa, la competencia recorrerá 21 kilómetros desde Miraflores hasta La Punta, Callao, con la expectativa de convocar a más de 1.500 corredores.

La iniciativa busca superar el desafío deportivo y promover la participación solidaria mediante inscripciones que contribuyan a financiar la labor de Magia, organización que acompaña a familias necesitadas.

En esta carrera, el objetivo principal no será el tiempo registrado, sino la solidaridad. Por ello, podrán participar deportistas con diferentes niveles de experiencia y preparación física.

Durante la edición de 2025, más de 1.200 personas participaron y ayudaron a recaudar fondos para ampliar el albergue de Magia, fortaleciendo la atención brindada a niños provenientes de distintas regiones.

Para este año, la organización espera superar los 30 mil soles recaudados, destinados a alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios. También podrán colaborar quienes no participen presencialmente.