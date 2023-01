Acabó la cuenta regresiva: el Latin America Amateur Championship vuelve al epicentro del golf mundial para disputar la octava edición de este campeonato que marcó un antes y un después en la historia del golf amateur de la región. El Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico es el escenario perfecto para que la Isla del Encanto reciba por primera vez un evento único, que irá hasta el domingo 15 de enero.

El experimentado puertorriqueño Erick Morales (tiene asistencia perfecta en las 8 ediciones del LAAC) será quien tenga el honor de pegar el primer golpe a las 7:10 de la mañana (hora local - 6:10 a.m. de Perú) en el tee del hoyo 1 y a partir de allí dará comienzo oficialmente el sueño de 108 jugadores que viven este campeonato de una manera única y especial.

Desde su creación, el Latin America Amateur Championship es el evento que todo amateur desea jugar. Por lo que significa en el contexto del golf mundial, por el alto nivel de organización, por los premios que otorga y por el impulso que les dio a grandes jugadores que alguna vez protagonizaron el LAAC como Joaquín Niemann, Sebastián Muñoz, Mito Pereira, Álvaro Ortiz, Abel Gallegos, por citar solo algunos.

En el LAAC 2023, Perú tendrá cuatro representantes: Julián Périco, Jaime Yzaga, Eduardo Galdos y Alejandro Ramos, buscarán sorprender en tierras puertorriqueñas y competir contra los mejores golfistas amateurs del continente.

¿Qué canal transmitirá el LAAC 2023?

El Latin America Amateur Championship de este año continúa con la extensa cobertura televisa del evento, que llegará a más de 100 millones de hogares en todo el mundo.

ESPN se hará cargo de la cobertura del evento para Puerto Rico y toda Latinoamérica. Las otras cadenas televisivas que emitirán el evento son Fox Sports (Australia), TSN (Canadá), Warner Bros. Discovery Sports (para toda Europa), SBS Golf (Corea), SpoTV (Sudeste de Asia), SuperSport (África Meridional), Sky Sports (Reino Unido) y ESPN2/ESPNEWS (Estados Unidos). Toda la cobertura se emitirá también en vivo en LAACgolf.com.

Estos son los horarios de la emisión en vivo de cada ronda, hora del este de los Estados Unidos (mismo horario en Perú):

Primera Ronda - Jueves, 12 de enero: 9 a.m. – 12 p.m.

Segunda Ronda - Viernes, 13 de enero: 9 a.m. – 12 p.m.

Tercera Ronda - Sábado, 14 de enero: 11 a.m. – 2 p.m.

Ronda Final - Domingo, 15 de enero: 10 a.m. – 1 p.m.

La importancia y el prestigio del LAAC

El campeón de la octava edición del LAAC recibirá una invitación al Masters Tournament 2023 en Augusta National Golf Club y The 151st Open en Royal Liverpool. Además, el ganador obtendrá exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible.

Asimismo, estará exento para las etapas finales de clasificación para el 123rd U.S. Open, que se jugará en Los Angeles Country Club, California. Asimismo, el jugador, o los jugadores, que termine en segundo lugar se ingresará directamente a las fases finales de clasificación para The 151st Open y el 123rd U.S. Open.