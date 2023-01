Julián Périco no pierde de vista el Latin America Amateur Championship. A un día de la última ronda, el peruano se mantiene en el top 3 de la clasificación, con chances de alzar el trofeo en el Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico. Este domingo 15 de enero, el torneo llega a su fin y nuestro representante podría dar un golpe histórico.

En el tercer día de competencia, Périco mantuvo el buen nivel, pero la figura de Mateo Fernández se agigantó. El argentino completó una notable jornada, tomando por asalto el liderato del LAAC con un score de -18. El puntero de la fecha anterior, el mexicano Luis Carrera, tuvo altibajos, terminando en el segundo lugar (-14). Además, se sumó a la pelea otro argentino, Vicente Marzilio, tercero junto al peruano (-13).

A pesar que la diferencia con el primero se amplió, el golfista nacional completó otra buena actuación. Este sábado registró cinco birdies y un eagle, aunque cometió dos errores. De esta manera, cerró el día con un golpe más que en la jornada anterior (67 vs. 66).

Para la jornada final del domingo, Julián Périco llega ilusionado y optimista de lograr su primer LAAC. Será un gran reto, pero cualquier cosa puede pasar. En lo que va del torneo, el peruano ya logró uno de sus objetivos: ser consistente en su juego. Ahora quiere hacer historia.

Como se recuerda, el campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament de 2023 y una exención para The 151st Open. El ganador también recibe exenciones completas para The Amateur Championship, U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato de aficionados de la USGA para el que sea elegible, y está exento para participar en la fase final de clasificación para el U.S. Open Championship de 2023. El subcampeón o los subcampeones recibirán exenciones para la fase final de clasificación para The 151st Open y el U.S. Open Championship de 2023.