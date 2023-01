Puerto Rico le sonríe a Julián Périco y él se divierte en el campo del Grand Reserve Golf Club. Si en la inauguración del Latin America Amateur Championship, el peruano tuvo un arranque prometedor, en el segundo día le sacó brillo a la chapa de favorito que carga en sus hombros. A él por ahora no le pesa, tampoco le genera ansiedad. Entiende que en este tipo de competencias hay que mantener la calma, la misma que ha influido para tomar el tercer lugar de la clasificación general.

A diferencia de la jornada inicial del LAAC, Périco comenzó temprano, en el primer turno, en el que no cometió errores. Finalizó el viernes con cuatro birdies, un eagle y el resto pares. De esta manera, el peruano registró 66 golpes, seis debajo del par, acumulando un -8.

“Fue un muy buen día. Jugué bien y me mantuve enfocado en la jornada de hoy. Me siento bien y estoy tranquilo. Los buenos y malos momentos van y vienen en este deporte, sobre todo en este tipo de torneos, pero hay que saber superarlos”, declaró el joven golfista a El Comercio al culminar el hoyo 18.

Julián Périco durante la segunda ronda del Latin America Amateur Championship. (Foto: LAAC) / Chris Trotman

“Espero hacer lo mismo, seguir jugando bien, de manera consistente. Hay presión, pero tampoco es el fin del mundo si pierdo. Me importa el torneo, pero también quiero divertirme jugándolo”, agregó el peruano, quien disputa su sexto LAAC.

Con la actuación del viernes, Julián Périco no solo superó al colombiano Mateo Fuenmayor, líder en solitario tras el primer día del certamen, sino también dio pasos de gigante, escapando del pelotón que estaba empatado en el puesto 13, para colocarse tercero, muy cerca del mexicano Luis Carrera, nuevo puntero del LAAC 2023 con -10, y del argentino Mateo Fernández de Oliveira, segundo por ahora (-9).

El Latin America Amateur Championship, que se juega en tierras puertorriqueñas, empezó el último jueves 12 e irá hasta este domingo 15 de enero. Por lo que el sábado podría ser un día clave en el camino de Périco por alzar el prestigioso trofeo de aficionados.

"Fue todo gracias al caddie". 💪

¡Casi albatros de @Perico_Julian en el 14!



Player - caddie teamwork. 🤜🤛

Julian Perico almost makes an albatross on the 14th!#LAAC2023 pic.twitter.com/BQhrks8445 — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 13, 2023

Como se recuerda, el campeón del LAAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament de 2023 y una exención para The 151st Open. El ganador también recibe exenciones completas para The Amateur Championship, U.S. Amateur Championship y cualquier otro campeonato de aficionados de la USGA para el que sea elegible, y está exento para participar en la fase final de clasificación para el U.S. Open Championship de 2023. El subcampeón o los subcampeones recibirán exenciones para la fase final de clasificación para The 151st Open y el U.S. Open Championship de 2023.