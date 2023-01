Mientras se daban los primeros golpes en el campo del Grand Reserve Golf Club, en donde este jueves dio comienzo al Latin America Amateur Championship, había gran expectativa en la sala de medios por conocer la sede del año que viene. La elección terminó siendo un destino conocido: Panamá.

De esta manera, en 2024, el LAAC regresará a Ciudad de Panamá. Ahí, el Santa María Golf Club lo albergará por primera vez del 18 al 21 de enero. Así lo anunciaron el Masters Tournament, The R&A y la USGA, dando otros detalles de la novena edición del prestigioso torneo.

Conjuntamente al anuncio de la sede 2024, los organizadores del campeonato anunciaron la incorporación de la exención al U.S. Open para el campeón del LAAC a partir de 2023 en The Los Angeles Country Club. Esto se suma a la exención vigente para The Open y a la invitación al Masters Tournament para el campeón del LAAC.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA en 2014, el LAAC fue establecido para desarrollar aún más el golf de aficionados en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El evento se traslada cada año a los mejores campos de Latinoamérica y expone los talentos emergentes del golf en la región.

“Nos entusiasma brindar una exención al U.S. Open para el ganador del Latin America Amateur Championship a partir de junio en Los Angeles Country Club”, dijo Mike Whan, CEO de la USGA. “La incorporación de esta exención aumenta nuestro compromiso con el desarrollo del golf en Latinoamérica y reconoce el nivel de talento que compite en este campeonato”.