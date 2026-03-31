Resumen

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LADIEZ regresa a Lima con la mejor fiesta inspirada en el fútbol argentino.
LADIEZ regresa a Lima con la mejor fiesta inspirada en el fútbol argentino.
Por Redacción EC

LADIEZ regresa a Lima como parte de su gira internacional 2026, que ya inició en ciudades como Nápoles y Atenas, y que continuará por distintos destinos en Europa, Asia y América. El evento vuelve a Perú con una propuesta que combina fútbol, música y cultura popular, trasladando al espacio nocturno una dinámica que nace en la vida de cancha.

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