LADIEZ regresa a Lima con la mejor fiesta inspirada en el fútbol argentino.

LADIEZ regresa a Lima como parte de su gira internacional 2026, que ya inició en ciudades como Nápoles y Atenas, y que continuará por distintos destinos en Europa, Asia y América. El evento vuelve a Perú con una propuesta que combina fútbol, música y cultura popular, trasladando al espacio nocturno una dinámica que nace en la vida de cancha.

Nacida en Argentina, la idea surgió como un punto de encuentro entre la pasión por el fútbol y la música que suele acompañarlo. En poco tiempo, ese formato creció y empezó a replicarse en otras ciudades, manteniendo una identidad clara: reunir a personas alrededor de códigos compartidos que van más allá del espectáculo.

La puesta en escena acompaña esa lógica. A lo largo de la noche, el espacio se interviene con visuales de momentos icónicos del fútbol argentino, banderas, confeti y elementos que remiten al estadio. No se busca solo ambientar, sino generar una sensación reconocible para el público, cercana a lo que se vive en la previa de un partido.

LADIEZ regresa a Lima con la mejor fiesta insipirada en el fútbol argentino.

En lo musical, la propuesta se mueve entre distintos géneros que forman parte del repertorio popular argentino. Conviven el rock, la cumbia, el cuarteto, el pop y el folklore, junto con canciones de cancha y sonidos de la escena urbana. El recorrido conecta épocas y referencias —de Carlos Gardel a Duki, de Damas Gratis a Soda Stereo— sin perder coherencia.

Esta edición en Lima incluye además un homenaje a los 40 años del gol de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de 1986. La conmemoración estará presente en la ambientación y en espacios pensados para que el público pueda interactuar con ese momento que forma parte de la memoria del fútbol.

La gira 2026 de LADIEZ ya se encuentra en marcha y continuará su recorrido por ciudades como El Cairo, Moscú, Estambul, Nueva York, Tokio y Barcelona. En ese circuito, Lima vuelve a ser parte de esta ruta global con una fecha programada para el 24 de abril desde las 9:00 p.m. en AFORO Barranco (Av. Almirante Miguel Grau 264), con entradas disponibles a través de Passline.

SOBRE EL AUTOR