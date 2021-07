Aroa Sío es sinónimo de voluntad. Corredora de montaña, dejó atrás más de 20 años de vida sedentaria y tabaquismo para correr. Un día decidió ponerse las zapatillas y no paró hasta ser una atleta de élite y formar parte de la pre-selección de España que participará en el mundial de ultra trail que se realizará el próximo 13 de noviembre en Tailandia. Ésta es su ejemplar historia.

“El deporte siempre formó parte de mi vida. Mi adolescencia estuvo unida al atletismo [...] Tenía tan solo 17 años cuando decidí parar. Diferentes circunstancias me llevaron a abandonar. Pasé de un día a día activo a una vida totalmente sedentaria que incluía malos hábitos como el tabaquismo, que me acompañó durante veinte años. Hasta que un día dije basta”, se lee en el sitio web de la atleta Aroa Sío.

Comenzó a correr para dejar la nicotina y el sedentarismo y esta vez sí que se enganchó. Siguió un plan y se marcó un objetivo: el Trail de los Montes de Vigo. Y ganó. “Gané, pero ¡como sufrí! Me prometí que no repetiría, pero lo hice”, cuenta Aroa. “Unos amigos me convencieron para que lo intentase de nuevo [...] Ya no hubo vuelta atrás”, señaló. Desde ese momento su carrera deportiva fue para arriba.

“Cuando corro siento una sensación de libertad, ahora me voy a la montaña y cuando corro soy feliz”, asegura Sío en declaraciones recogidas por Antena 3. “Fumaba un paquete de cigarros al día, desgraciadamente. No tenía vida”. Pero cambió el chip para convertirse en una deportista de élite: “A veces tomar decisiones indignificantes pueden darnos grandes cambios en nuestras vidas”, nos cuenta.

Ahora Aroa está pre-seleccionada con España para el Mundial de ultra trail. “Espero que todo salga bien y poder formar parte del selecto grupo de elegidos. Estas experiencias me motivan mucho más para seguir entrenando y a esforzarme para mejorar”, escribió Aroa en sus redes sociales.