Después de que la nueva joya del atletismo estadounidense Sha’Carri Richardson asegurara su primera participación en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ganar los 100 metros de los trials que se realizan en Oregon, corrió a las gradas a abrazar a su familia. Cuando la prensa de Estados Unidos le preguntó sobre el momento, ella reveló que su madre murió hace unos días.

“Mi familia me ha mantenido con los pies en la tierra”, indicó la atleta después de competir en sus primeras pruebas olímpicas en Eugene, Oregon. “Este año ha sido una locura para mí. Pasar de la semana pasada, perder a mi madre biológica, y todavía estoy aquí”, dijo una emocionada Richardson.

Richardson, de 21 años, no dio mayores detalles sobre la perdida. “Todavía estoy aquí. La semana pasada, descubrí que mi madre biológica falleció y sigo eligiendo perseguir mis sueños, sigo viniendo aquí, sigo aquí para enorgullecer a la familia que tengo en esta Tierra”, reveló tras clasificar a Tokio 2020.

“Y el hecho de que nadie sabe por lo que paso. Todo el mundo tiene problemas y lo entiendo, pero todos me ven en esta pista y ven la cara de poker que puse. Pero nadie más que ellos y mi entrenador saben que yo vivo día a día”, dijo. “Y les estaré muy agradecido. Sin ellos, no habría yo. Sin mi abuela, no habría Sha’carri Richardson. Así que mi familia es mi todo. Mi todo hasta el día en que termine”, sentenció.

Rumbo a Tokio 2020

Richardson es oriunda de Dallas, Texas, que comenzó en la pista a una edad temprana. Fue una atleta destacada en Carter High School antes de asistir a la Universidad Estatal de Louisiana.

Durante su primer año en LSU, ganó el título de la NCAA de 2019 en un récord universitario de 10,75 segundos. Obtuvo varios premios y honores durante su primer año, incluida la designación de atleta de pista de primer año de la SEC del año y el premio Bowerman de 2019 , el más alto honor individual en atletismo universitario.

Después de la exitosa temporada, Richardson anunció en junio de 2019 en las redes sociales que terminaría su viaje en la pista en LSU para comenzar su “sueño de toda la vida” de ser una atleta profesional.

Richardson se clasificó con un tiempo de 10,86 segundos en la final de los 100 metros. Fue .13 segundos más rápido que Javianne Oliver, que terminó segunda. Ella buscará clasificar en los 200 metros a finales de esta semana en las pruebas.

