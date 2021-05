Se metieron con la persona equivocada. La historia sería otras más de tantas de quienes se defienden de un robo, salvo por un detalle: la víctima era Evangelina “Vanshi” Thomas, la mejor atleta de la localidad de Chubut, en Argentina, actual campeona nacional de 800 metros planos.

Al llegar a su casa, “Vanshi” descubrió a un joven que huía con sus pertenencias. Lejos de paralizarse, la campeona argentina que en unos días participará en el Campeonato Sudamericano de Atletismo, decidió perseguir al ladrón, a quien finalmente atrapó gracias a la ayuda de dos vecinos.

“Después de entrenar, tipo seis y cuarto de la tarde, me fui a mi casa y cuando llegué encontré todo dado vuelta. Mientras me hacía la idea de que había entrado a robarme, veo que una persona se escapa con una mochila por una ventana y ahí lo empecé a correr”, contó la atleta argentina a TN Running.

Corre, anda, vuela

“Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada”, señaló la actual campeona argentina en la modalidad de 800 metro. La atleta de 29 años relató al citado medio que al alcanzar al delincuente que ingresó a robar a su vivienda, le tiró una patada para frenar su huida, pero terminó cayendo al piso.

Pese a ello, Thomas se levantó y lo persiguió por dos cuadras y lo logró alcanzar: “Me dijo que no le haga nada y me decía ‘tomá la mochila’”. Luego, la deportista contó que lo empezó a insultar y que el hombre la atacó con golpes “en el pecho y la cara”, hasta que llegaron dos vecinos y la ayudaron.

“Por suerte llegaron dos personas y me ayudaron a reducirlo hasta que llegó la policía. Me dio mucha impotencia la situación y sé que no tendría que haber reaccionado así, pero la verdad es que no lo pensé”, indicó la atleta que ahora denunciará al intruso que ingreso a robar a su domicilio.

