Facebook viral | Tahnee Afuhaamango tiene 38 años y ama la natación. Su madre revisó su tiempo en casa luego de verla nadar 200 metros en estilo libre y quedó en shock. Ella batió el récord mundial en su categoría y ahora es la mujer con síndrome de Down (mayor de 35 años) más veloz del planeta.

Tahnee de tiene 38 años, reside en Australia y nació con síndrome de Down. Su madre, Donna Rousham, es su mayor admiradora y fue la única que se dio cuenta que tras nadar 200 metros en estilo libre en una competencia, Tahnee estableció un nuevo récord mundial en su categoría, según informó ABC.

Tras semanas de entrenamiento, Tahnee se inscribió en la famosa competencia de Darwin y ansiaba obtener al primer lugar en los 200 metros libres. No solo ganó, sino que minutos después, cuando regresó a casa, su madre se percató del récord mundial que batió su hija al revisar el tiempo.

El registro fue de 3:38:72, 6,64 segundos más rápido que el récord mundial para personas mayores de 35 años con síndrome de Down. De inmediato, la familia se puso en contacto con la organización para revisar los datos y reconocieran a Thanee como la nueva nadadora más rápida en su categoría.

El registro de Tahnee fue 6,64 segundos más rápido que el récord mundial. (Foto: Facebook | Donna Rousham)

Para ser oficialmente la nadadora más rápida del mundo en su categoría, su tiempo debía ser firmado por la NT Long Course Qualifier, organización que estuvo presente durante la carrera, luego pasar por distintos oficiales deportivos australianos y finalmente a la autoridad internacional del Reino Unido.

Cuando se inició el proceso de verificación de su tiempo en la competencia de Darwin, se dieron cuenta de que Tahnee ha batido al menos 35 registros a lo largo de su carrera, por lo que se hallaban frente a una atleta de élite poco conocida que merecía su reconocimiento lo más pronto posible.

Tahnee Afuhaamango junto a su familia. (Foto: Facebook | Donna Rousham)

La organización premió a Tahnee, quien recibió su merecido título pero además la llamada de Margaret Cahill, de Down Syndrome Swimming Australia, otra connotada nadadora muy admirada por la mujer de 38 años. Cahill aprovechó a felicitarla por su récord mundial y su destacada carrera como atleta.

Por otra parte, su madre contó que prepararse para alcanzar el récord mundial no fue un proceso sencillo y no fue algo que hayan buscando. “Con alguien como Tahnee, no quieres poner esa presión”, dijo. “Si empiezas a decirle que estamos buscando récords mundiales, ella se pone tensa”, añadió.